Erdoğan'dan 3 dilde Mursi mesajı: Bu, sandığa verilmiş bir idam cezasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi'ye idam cezası verilmesiyle ilgili olarak, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde mesaj yayınlayan Erdoğan, Avrupa Birliği'ne seslenerek, "Hani sizde idam yasaktı?" dedi.

Erdoğan, mesajında "Mısır'da Tahrir Meydanı'nda siyasi iradelerinin peşine düşmüş binlerce insana sıkılan her kurşun, tüm dünyadaki meşru siyasete yönelmiştir. Eğer bugün Mursi'ye idam cezası veriliyorsa bu, sandığa verilmiş bir idam cezasıdır. Avrupa Birliği, dünya ülkelerine sesleniyorum: Hani sizde idam yasaktı? Neden duruyorsunuz? Neden susuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.