T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan 3 dilde Mursi mesajı: Bu, sandığa verilmiş bir idam cezasıdır

Cumhurbaşkanı, resmi Twitter hesabından Mısır'ın devrik lideri Mursi'ye idam cezası verilmesiyle ilgili olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça mesajlar yayınladı

17 Mayıs 2015 13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi'ye idam cezası verilmesiyle ilgili olarak, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde mesaj yayınlayan Erdoğan, Avrupa Birliği'ne seslenerek, "Hani sizde idam yasaktı?" dedi.

Erdoğan, mesajında "Mısır'da Tahrir Meydanı'nda siyasi iradelerinin peşine düşmüş binlerce insana sıkılan her kurşun, tüm dünyadaki meşru siyasete yönelmiştir. Eğer bugün Mursi'ye idam cezası veriliyorsa bu, sandığa verilmiş bir idam cezasıdır. Avrupa Birliği, dünya ülkelerine sesleniyorum: Hani sizde idam yasaktı? Neden duruyorsunuz? Neden susuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

recep tayyip erdoğanmuhammed mursimısıridam
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-05-17T13:16:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/erdogandan-3-dilde-mursi-mesaji-bu-sandiga-verilmis-bir-idam-cezasidir,296874","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/erdogandan-3-dilde-mursi-mesaji-bu-sandiga-verilmis-bir-idam-cezasidir,296874"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24