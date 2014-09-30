Türk F-16’ları yeni savaş donanımlarını İsveç’te denedi

Pazartesi günü Gästrikland’ın Jäderfors belediyesinde yaşayanlar on adet Türk F-16’sını gökyüzünde görünce şaşkına döndü. Yerel gazete Arbetarbladet’in İsveç Silahlı Kuvvetleri’nden teyit ettiği bilgiye göre savaş uçakları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait.

İsveç Televiyonu’nun (SVT) internet sitesinde yayınlanan haberine göre Türk F-16’ları İsveç’in doğusunda bulunan Gästrikland şehrinde deneme uçuşları yaptı. İsveç Savunma Materyal İdaresi’nin (FMV) ülkenin kuzeyinde bulunan Vidsel’de savaş uçakları için deneme pisti bulunuyor. İsveç Silahlı Kuvvetleri basın sözcüsü Mikael Abrahamsson Vidsel’in Avrupa’nın en geniş deneme pisti olduğunu ve hükümetin izni dahilinde bir çok Avrupa ordusunun da aynı pisti kullandığını ifade ederken Türk uçaklarının o bölgede uçuş yapma izninin bulunduğunu doğruladı.