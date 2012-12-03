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F16'lar 'acil emir' ile havalandı!

Diyarbakır'da bulunan 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'nda bugün yoğun bir hareketlilik yaşandı

03 Aralık 2012 19:25

 

Suriye uçaklarının Resulayn Kasabasını bombalaması üzerine, bölgeye gönderilen Türk savaş jetleri ilk kez sınırın sıfır noktasında 'acil emir çağrısıyl' devriye uçuşu yaptı. Pilotlara, en küçük ihlal durumunda Suriye uçaklarının vurulması talimatı verildi.

DHA'da yer alan habere göre; Suriye 'de yaşanan olaylar nedeniyle Diyarbakır'da bulunan 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'nda bugün yoğun bir hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinde Suriye uçaklarının Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar İlçesi'nin karşısında bulunan Resulayn kasabasını bombalaması Diyarbakır'daki hava üssünü alarma geçirdi. Suriye uçaklarının bombalamasının ardından, Türk jetleri peş peşe kalkarak bölgeye gönderildi. Hava üssünde mühimmatlı olarak hazır bekletilen 5 savaş uçağı anında havalanarak Suriye sınırına yöneldi.

 

Acil emirle kalktılar

 

Daha sonra Diyarbakır'da konuşlu bulunan Pars ve Atmaca filolarına bağlı 5 adet F-16 savaş uçağı daha acil olarak Suriye sınırının Şanlıurfa bölgesine gitti. Acil emirle kalkan savaş uçaklarının ilk kez sınırın sıfır noktasında devriye uçuşu yaptıkları belirtildi. Askeri kaynaklar daha önceki devriye ve keşif uçuşlarının sınırın Türkiye tarafından ve daha iç kesimlerde yapıldığını, Türk savaş jetlerinin ilk kez mühimmat yüklü bir şekilde sınır hattının sıfır noktasında uçtuğunu belirtti.

 

En küçük ihlalde 'vur' emri

 

İlk aşamada 10 adet F-16 ile mühimmat yüklü olarak yapılan devriye uçuşu için uçaklar belli aralıklarla kalkmaya devam etti. Bölgeye gönderilen savaş uçaklarının pilotlarına Suriye hava araçlarının en küçük sınır ihlali yapması durumunda bile vurulması emri verildi. Yetkililer, Türk savaş uçaklarının ilk kez Suriye sınırına bu kadar yakın mesafede uçtuklarını, bunun amacının ise Türkiye sınır hattını ve vatandaşlarını korumak olduğunu belirtti. Türk savaş uçaklarının Suriye sınırını ihlal etmeden, sınırda keşif uçuşu yaptıktan sonra üslerine döndükleri belirtildi.

 

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