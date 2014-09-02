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Diyarbakır'da F16 düştü

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na eğitim uçuşu için havalanan F-16 tipi savaş uçağı, iniş sırasında düştü

02 Eylül 2014 20:46

Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üssü'nde eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı inişe geçtiği sırada düştü. Uçaktaki pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk etti ve paraşütle atlayıp kurtuldu.

Cem Altıntaş ve Serdar Sunay'ın DHA'da yer alan haberine göre, kaza, bugün Saat 17.10 sıralarında meydana geldi. 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na eğitim uçuşu için havalanan F-16 tipi savaş uçağı, inişe geçtiği sırada teknik bir arıza meydana geldi. Uçaktaki 2 pilot fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulurken, uçak piste çakıldı.

Kazanın ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da 182'nci Filoy'a ait bir F-16 uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle pist üzerine düşmüştür. Pilot paraşütle atlayarak sağ olarak kurtulmuştur. Pilotun sağlık durumu iyidir" denildi.

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