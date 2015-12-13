T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk balıkçı: Uyarı atışı yapan Rus gemisine bir milden fazla yaklaşmadık, kamera kayıtları var

Rus savaş gemisi Ege'de Türk balıkçı teknesine uyarı atışı yapmıştı

13 Aralık 2015 21:11

Rus savaş gemisinin Ege'de uyarı atışı yaptığı Türk balıkçı, teknenin gemiye 1 deniz milinden fazla yaklaşmadığını, Rus gemisinin hareketsiz olduğunu söyledi. Balıkçı, "1 milden geçtik, kamera kayıtları var" dedi. Bayırbucak bölgesinde operasyon düzenleyen Rus uçağının 24 Kasım'da Yayladağı karşısında hava sınırı ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürülmesi, Ankara ile Moskova arasında krize yol açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Ege Denizi'ndeki savaş gemilerinden birisinin olası çarpışmayı önlemek amacıyla bugün bir Türk teknesine uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Basın Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Ege Denizi'nin kuzeyindeki Limni Adası'ndan 22 kilometre uzaklıkta seyreden ‘Smetlivıy' Rus askeri devriye gemisi, bir Türk balıkçı gemisiyle çarpışma ihtimalini son anda engelledi” dendi. 

Uyarı atışı yapılan teknedeki balıkçı ise Rusya’nın iddialarını reddetti. Rus gemisinin hareketsiz durduğunu söyleyen balıkçı, “Teknede kimse ateş açıldığını duymadı. 1 milden geçtik, kamera kayıtları var” diye konuştu.

ETİKETLER

rusyasavaş gemisigemitürkiyetürkbalıkçıateşuyarı atışıhaber

İlgili Haberler

Lavrov: Rusya, Irak egemenliği ve toprak bütünlüğünün arkasında

“Irak yönetiminin uluslararası hukuk ve BM tüzüğü gereği attığı adımları desteklemeye hazırız"

Rus savaş gemisi Türk teknesine uyarı ateşi açtı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Balıkçılarla görüştükten sonra bir açıklama yapacağız" dedi

'Füzeli' Rus savaş gemisi bu kez olaysız geçti

Rus savaş gemisi Ceasar Kunikov'daki bir askerin füzeli fotoğrafı 'provokasyon' eleştirilerine neden olmuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24