Türk balıkçı: Uyarı atışı yapan Rus gemisine bir milden fazla yaklaşmadık, kamera kayıtları var

Rus savaş gemisinin Ege'de uyarı atışı yaptığı Türk balıkçı, teknenin gemiye 1 deniz milinden fazla yaklaşmadığını, Rus gemisinin hareketsiz olduğunu söyledi. Balıkçı, "1 milden geçtik, kamera kayıtları var" dedi. Bayırbucak bölgesinde operasyon düzenleyen Rus uçağının 24 Kasım'da Yayladağı karşısında hava sınırı ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürülmesi, Ankara ile Moskova arasında krize yol açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Ege Denizi'ndeki savaş gemilerinden birisinin olası çarpışmayı önlemek amacıyla bugün bir Türk teknesine uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Basın Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Ege Denizi'nin kuzeyindeki Limni Adası'ndan 22 kilometre uzaklıkta seyreden ‘Smetlivıy' Rus askeri devriye gemisi, bir Türk balıkçı gemisiyle çarpışma ihtimalini son anda engelledi” dendi.

Uyarı atışı yapılan teknedeki balıkçı ise Rusya’nın iddialarını reddetti. Rus gemisinin hareketsiz durduğunu söyleyen balıkçı, “Teknede kimse ateş açıldığını duymadı. 1 milden geçtik, kamera kayıtları var” diye konuştu.