Rus savaş gemisi Türk teknesine uyarı ateşi açtı!

Türkiye'nin Rusya'ya ait savaş uçağını Suriye sınırında düşürmesiyle iki ülke arasına başlayan kriz sürerken Rusya Savunma Bakanlığı "Ege Denizi'ndeki savaş gemilerinden birisinin olası çarpışmayı önlemek amacıyla bir Türk teknesine uyarı ateşi açtığını" duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, balıkçılarla görüşülmesinin ardından konuya ilişikin açıklama yapılacağını duyururken, ateş açılan balıkçılar, "Rus gemisine bir milden fazla yaklaşmadıklarını" belirtti. Balıkçılar, "uyarı ateşi açıldığını duymadıklarını" akrarırken olaya ilişkin kamera kayıtları bulunduğunu da ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Basın Dairesinden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin kuzeyindeki Limni Adası'ndan 22 kilometre uzaklıkta seyreden ‘Smetlivıy' Rus askeri devriye gemisi, bir Türk balıkçı gemisiyle çarpışma ihtimalini son anda engelledi" denildi.

AFP'nin "son dakika" geçtiği habere göre; Ege'de yaşanan bu olay üzerine, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı.



Rus savaş gemisinin yaklaşık 1 mil mesafede yaklaşmakta olan Türk gemisini fark ettiğinin belirtildiği açıklamada, balıkçı teknesinin telsizle iletişime geçmediği, fişek ve fenerle yapılan uyarılara yanıt vermediği aktarıldı.



"Silahların vurma mesafesi dışında ateş açıldı"



"Balıkçı teknesinin yaklaştığı sırada, çarpışmayı önlemek için Rus gemisinden arada 600 metre mesafe varken, ateş açıldığı ve atışların silahların vurma mesafesi dışında yapıldığı" vurgulandı.



Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre; ateş açılmasıyla birlikte Türk balıkçı teknesi Rus mürettebatla temas kurmadan yönünü değiştirdi ve 540 metre uzaklıkta seyretmeye devam etti.

Ankara-Moskova hattında yaşanan uçak krizinin gölgesinde yaşanan olayın, Yunan adası Limni'nin 22 kilometre açıklarında gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye ataşesi çağrıldı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov, Türkiye'nin askeri ataşesinin olayla ilgili bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu: Balıkçılarla

görüştükten sonra konuşacağım

Olayla ilgili hükümet kanadından ilk açıklamayı yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Balıkçılarla görüştükten sonra bir açıklama yapacağız" dedi.

Ateş açılan balıkçı: 1 milden fazla yaklaşmadık

Rus savaş gemisinin Ege'de uyarı atışı yaptığı Türk balıkçı, teknenin gemiye 1 deniz milinden fazla yaklaşmadığını, Rus gemisinin hareketsiz olduğunu söyledi. CNN Türk'e bilgi veren balıkçı, "1 milden geçtik, kamera kayıtları var" dedi.

Bayırbucak bölgesinde operasyon düzenleyen Rus uçağının 24 Kasım'da Yayladağı karşısında hava sınırı ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürülmesi, Ankara ile Moskova arasında krize yol açmıştı.