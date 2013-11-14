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Türk askerleri sınıra örülen duvarı protesto eden Suriyelilere ateş açtı

Türkiye'nin Suriye sınırına örülen duvar inşaatının yeniden başladığını duyan Rojavalılar protesto için sınıra yürüdü. Türk askeri inşaatı engellemek isteyen protestoculardan birisini yaraladı

14 Kasım 2013 17:05

Türkiye'nin Suriye sınırında örülen duvarı protesto eden Suriyeliler'e, Türkiye askeri tarafından ateş açıldı. Suet Mehemed Eli Sadik isimli bir gösterici yaralandı.

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre, Türk yetkililerin yapımının durdurulduğunu açıkladığı duvar inşaatına yeniden başlandı. Haberi alan Suriyeliler ise sınıra yürüdü. Mardin'in Kızıltepe ilçesi ile Suriye'nin Dirbêsiyê kenti arasında bulunan Şenyurt Sınır Kapısı arasına örülen duvarı protesto eden Dirbêsiyêliler'den bazıları duvarı yıkmak istedi. Bunun üzerine ateş açan Türk askerleri göstericilerden bir kişiyi yaraladı. Açılan ateş sonucu yaralanan kişinin Suet Mehemed Eli Sadik olduğu öğrenildi.

Gaz bombalarıyla devam eden müdahaleye rağmen protestocuların sınırdaki bekleyişini sürdürdüğü bildirilirken BDP Kızıltepe İlçe Örgütü'nün de Şenyurt Sınır Kapısı'na doğru yola çıktığı ifade edildi..

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