Suriye sınırında duvar inşaatı yeniden başladı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde önceki gün BDP'nin düzenlediği miting ve Belediye Başkanı Ayşe Gökkan'ın 9 gün süren açlık grevi eyleminin ardından durdurulduğu belirtilen Suriye sınırındaki güvenlik duvarının yapımına, bugün tekrar başlandı.

Mardin'in Nusaybin ile Suriye 'nin Kamışlı kenti arasında sınırda güvenlik amacıyla perde beton duvarın yapımı, Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan'ın 9 gün süren açlık grevi ile BDP 'nin düzenlediği ve olayların çıktığı mitingin ardından sona erdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ahmet Akkuş’un haberine göre, Nusaybin mitingine katılanlara BDP ilçe binası önünde açıklama yapan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Duvar yapımı durduruldu" dedi.

Yetkililer bu konuda açıklama yapmazken, duvar inşaatına bugün yeniden başlandı. Sabahın erken saatlerinde duvar inşaatında demir örme ve beton dökme işlemleri yapılırken, asker ve polis geniş güvenlik önlemi aldı.