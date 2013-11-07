Nusaybin'deki 'duvar', Yüksekova'yı karıştırdı

Mardin'in Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı İlçesi'ni birbirinden ayıran sınır şeridi üzerinde beton duvar yapılmasına karşı çıkan BDP'nin açıkladığı yürüyüşe destek vermek amacıyla kepenklerin kapalı olduğu Yüksekova'da olaylar çıktı.

Cengiz Topel caddesi üzerinde sabah saatlerinde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, protesto yürüyüşüne başladı. Polis, caddeyi trafiğe kapayan gruba biber gazıyla ve plastik mermilerle müdahale etti. Polis gösterici gruba müdahale sırasında çekim yapan bir gazeteciyi ise plastik mermilerle engellemeye çalıştı, bir gazeteci yaralandı. Protestocular ise polise taş, havai fişek ve molotof kokteyli ile karşılık verdi.

Cihan'da yer alan bir iddiaya göre, göstericiler polise uzun namlulu silahlarla ateş açtı, özel harekat timleri müdahaleye katıldı.

Çatışmaların ara sokaklarda sürdüğü bildirildi.