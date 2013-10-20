Nusaybin'deki duvar protestosuna polis müdahale etti

Nusaybin İlçesi'nde aralarında BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, BDP İl Başkanı Reşat Kaymaz'ın da olduğu bir grup partili, duvar inşaatının durdurulmasını isteyerek sınıra doğru yürüyüşe geçti. Polis grubun yürüyüşüne izin vermeyince gerginlik tırmandı.

Sınırın 2 tarafında da gösteri

Aynı anda PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'lilerden oluşan yaklaşık 1000 kişilik grup da Suriye'nin Kamışlı İlçesi'nden sınıra yürüdü. Sınırın sıfır noktasına ulaşan PYD'liler, polisin yürümelerine izin vermediği BDP'lilere destek verdi.

Sınıra duvar yapılmasını protesto eden BDP'liler dağılmaları için yapılan uyarılara karşın gösteriyi sürdürünce polis müdahale etti. Göstericiler güvenlik güçlerini taş yağmuruna tutarken, polis de tazyikli su ve gaz bombası kullandı ve ortalık savaş alanına döndü.

Güvenlik güçleri, yaklaşık 2 saat süren olayların ardından göstericileri dağıttı.