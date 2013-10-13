BDP'liler, Suriye sınırına örülen duvara tırmandı

Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve Mardin İl Başkanı Reşat Kaymaz'ın aralarında bulunduğu BDP 'liler, çalışmaların devam ettiği sınır hatına gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Kaymaz, sınırda yapılan duvarı 'Utanç duvarı' olarak nitelendirdi. Yüzyıl önce yapılan uluslararası antlaşmalarla Kürtlerin anavatanın parçalandığını iddia eden Kaymaz, bu duvarın yapılmasına Kürtlerin hiçbir şekilde izin vermeyeceğini öne sürdü.

'Tepkimiz sertleşecek; yaşanacak ölümlerden AKP sorumludur'

Duvarın söylendiği gibi güvenlik amacıyla olmadığını, siyasi olduğunu iddia eden Kaymaz, "Rojava'daki Kürtler ile Türkiye 'deki Kürtler'in birlikteliğinden korktukları için bu duvar örülüyor. Bizleri tutuklasalar da, öldürseler de biz bu duvarın örülmesine izin vermeyeceğiz. Kimsenin bu duvar için yaşamından olmasını istemiyoruz. Ancak, eğer duvar yapımına devam edilirse, tepkimiz daha da sertleşecektir. Yaşanacak her hangi bir ölümden AKP hükümeti ve Başbakan sorumlu olacaktır" dedi.

Duvara tırmandılar

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, konuşmanın ardından partililer, duvar için kazılan çukura taş atmaya başladı. Sınır hattında incelemelerde bulunan BDP'liler, kazı yapan iş makinelerinin olduğu bölüme geçmek istedi. Ancak sınırda nöbet tutan askerler tarafından, 'askeri yasak ve mayınlı bölge' olduğu gerekçesiyle partililerin geçişlerine izin verilmedi. Bunun üzerine Kaymaz ve Gökkan, mayınlı arazideki dikenli tellerin üzerinde bulunduğu duvara tutunarak, iş makinelerinin bulunduğu yere gitti.

Bu gelişme üzerine iş makineleri kazı çalışmalarını bir süre durdururken haberin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda askeri birlik ve çevik kuvvet polisi geldi.

Sınırda bekleyen askeri araçtan partililere, sık sık, 'Nusaybin halkı burası yasaklı bölgedir. Bir an önce buradan ayrılın ve fotoğraf çekmeyin', 'Şu anda hepiniz kayıt altına alınıyorsunuz. Hepinizi tespit ediyoruz. Lütfen geri çekilin' anonsu yapıldı.

Yaklaşık yarım saat iş makinelerinin yanında kalan BDP'li Kaymaz ve Gökkan, olay yerinden yeniden tellere tutanarak partililerin yanına gelip gazetecilere açıklamada bulundu. BDP İl Başkanı Kaymaz, Nusaybin Emniyet Amiri'nin kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, Türkiye'de hukukun kendileri için işletilmediğini öne sürdü.