Suriye sınırına duvar örme çalışmaları başladı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin Suriye sınırında, kaçakların geçişlerinin önlenmesi için yapılacak duvarın temel kazı çalışmalarına başlandı.

Sabah saatlerinde Suriye'nin Kamışlı kentinin hemen karşısında bulunan Nusaybin İlçesi'nin Yeşilkent Mahallesi Lozan Caddesi civarına giren 2. Hudut Taburu Kenan Dalbaşar kışlasına ait iş makineleri, istinat duvarının yapılacağı alanda çalışma başlattı.

Mardin Tugay Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, şehir merkezine yakın ve geçişlerin yoğun olduğu bölgelerde üzerinde tel örgü gelecek şekilde bir istinat duvarı yapılması planlanıyor. Duvarın özellikle, bölgeye mayınlı araziden kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla örülmekte olduğu belirtildi.

Duvarın yüksekliğini 2 metre olacağı ve üzerini de dikenli tel örüleceği öğrenildi.