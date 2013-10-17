Güler: Suriye sınırındaki duvar, mayınlı alanı çevirecek

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Suriye sınırına istinat duvarı örülmesiyle ilgili "Orada yapılan duvar bir mayınlı alandan vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bir duvardır" dedi.

Bakan Güler, Mardin'in Dargeçit, Midyat ve Ömerli ilçelerini ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Dargeçit'te AKP ilçe parti binasından vatandaşların bayramını kutlayan Güler, çözüm süreci ile oluşan huzur ortamının devam etmesini istediklerini, bunun kıymetinin bilinmesini gerektiğini belirtti.

'Vatandaşı mayınlı alandan korumak için...'

Midyat ilçesindeki parti binasında partililerle görüşen Güler, Suriye sınırına istinat duvarı örülmesiyle ilgili soru üzerine Güler, şöyle konuştu: "Örülen duvar falan yok. Böyle speküle edilen bir takım iddialar var. Orada yapılan duvar bir mayınlı alandan vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bir duvardır. Hiç kimsenin bir duvar çektiği yoktur. Konu yanlış olarak intikal ettiriliyor. Şovvari hareketler ile de farklı bir algı yaratılmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti orada ne yaptığını çok iyi biliyor. Biz bu konunun takipçisiyiz. Burada vatandaşa sıkıntı olacak, Suriye ile aramıza duvar örülecek diye bir şey yoktur. Suriye ile arada duvar mı? olur. 911 kilometrelik bir sınırda duvarla başa mı çıkılır? Buna çocuk mu inanır bilemiyorum. Bu konuda şikayet edenlerin farklı bir takım algılar yaratmaya çalıştıklarını biliyorum."

Azınlıkların önünde kanuni engel yok

Güler, bir gazetecinin Süryanilerin asker ve polis olamadığına ilişkin soruya, "Süryani kardeşlerimiz azınlık değildir. Onlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin eşit vatandaşlarıdır. Azınlıklar da bizim vatandaşlarımızdır. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarının yararlandıkları bütün haklardan yararlanırlar, polis de subay da olurlar. Bunun önünde hiçbir engel yok. Önce talep olacak, sonra kanuni şartlar uyacak. Memnuniyetle onlar o görevi yürütebilirler" diye konuştu.

'Bu devlette kimsenin hakkı kalmaz'

Mor Gabriel Manastırı'nın vakfa iadesi ile ilgili vatandaşların büyük bir memnuniyet hissettiklerini belirten Güler, "Türkiye Cumhuriyeti devleti alicenap bir devlettir. Kimsenin hakkı bu devletin üzerinde kalmaz. Şimdiye kadar yaklaşık 2,5 katrilyona varan bir mülkü vakıflar olarak iade etti devletimiz. Bu alanda da hiçbir sıkıntı yok. Biz normalleşmeden yanayız" dedi.

Güler daha sonra, Midyat ilçesine bağlı Yolbaşı, Acırlı, Gelinkaya, Söğütlü, Çavuşlu ve Şenköy beldeleri ile Ömerli ilçesini ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı ve çözüm sürecinin önemini anlattı.