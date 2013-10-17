T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güler: Suriye sınırındaki duvar, mayınlı alanı çevirecek

Muammer Güler, azınlıkların polis olabilmeleri, Mor Gabriel Manastırı ve çözüm süreciyle ilgili açıklamalarda da bulundu

17 Ekim 2013 22:29

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Suriye sınırına istinat duvarı örülmesiyle ilgili "Orada yapılan duvar bir mayınlı alandan vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bir duvardır" dedi.
Bakan Güler, Mardin'in Dargeçit, Midyat ve Ömerli ilçelerini ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Dargeçit'te AKP ilçe parti binasından vatandaşların bayramını kutlayan Güler, çözüm süreci ile oluşan huzur ortamının devam etmesini istediklerini, bunun kıymetinin bilinmesini gerektiğini belirtti.
 

'Vatandaşı mayınlı alandan korumak için...'

 
Midyat ilçesindeki parti binasında partililerle görüşen Güler, Suriye sınırına istinat duvarı örülmesiyle ilgili soru üzerine Güler, şöyle konuştu: "Örülen duvar falan yok. Böyle speküle edilen bir takım iddialar var. Orada yapılan duvar bir mayınlı alandan vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bir duvardır. Hiç kimsenin bir duvar çektiği yoktur. Konu yanlış olarak intikal ettiriliyor. Şovvari hareketler ile de farklı bir algı yaratılmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti orada ne yaptığını çok iyi biliyor. Biz bu konunun takipçisiyiz. Burada vatandaşa sıkıntı olacak, Suriye ile aramıza duvar örülecek diye bir şey yoktur. Suriye ile arada duvar mı? olur. 911 kilometrelik bir sınırda duvarla başa mı çıkılır? Buna çocuk mu inanır bilemiyorum. Bu konuda şikayet edenlerin farklı bir takım algılar yaratmaya çalıştıklarını biliyorum."
 

Azınlıkların önünde kanuni engel yok

 
Güler, bir gazetecinin Süryanilerin asker ve polis olamadığına ilişkin soruya, "Süryani kardeşlerimiz azınlık değildir. Onlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin eşit vatandaşlarıdır. Azınlıklar da bizim vatandaşlarımızdır. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarının yararlandıkları bütün haklardan yararlanırlar, polis de subay da olurlar. Bunun önünde hiçbir engel yok. Önce talep olacak, sonra kanuni şartlar uyacak. Memnuniyetle onlar o görevi yürütebilirler" diye konuştu.
 

'Bu devlette kimsenin hakkı kalmaz'

 
Mor Gabriel Manastırı'nın vakfa iadesi ile ilgili vatandaşların büyük bir memnuniyet hissettiklerini belirten Güler, "Türkiye Cumhuriyeti devleti alicenap bir devlettir. Kimsenin hakkı bu devletin üzerinde kalmaz. Şimdiye kadar yaklaşık 2,5 katrilyona varan bir mülkü vakıflar olarak iade etti devletimiz. Bu alanda da hiçbir sıkıntı yok. Biz normalleşmeden yanayız" dedi.
Güler daha sonra, Midyat ilçesine bağlı Yolbaşı, Acırlı, Gelinkaya, Söğütlü, Çavuşlu ve Şenköy beldeleri ile Ömerli ilçesini ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı ve çözüm sürecinin önemini anlattı. 

ETİKETLER

suriyesınırduvarmayınmayınlı arazimor gabrielmanastırçözüm süreciazınlıklarpolissüryani

İlgili Haberler

Suriye sınırına duvar örme çalışmaları başladı

Kaçak geçişleri önlemek amacıyla Suriye sınırındaki Nusaybin'e örülecek duvarın temeli atıldı

‘Türküm diye bağırtılan azınlık öğrencilerine her fırsatta Türk olmadıkları hatırlatıldı’

Azınlık okullarındaki sorunlar ve çözümler üzerine çalışan hukukçu Nurcan Kaya devletin bu okullardan esirgediği bütçeyi, statü sorunlarını, materyal eksiklerini ve uygulamaları anlatıyor

Vakıflar Meclisi, Mor Gabriel Manastırı arazisinin iadesine karar verdi

Arınç, Twitter hesabından Mor Gabriel arazilerinin iade edilmesi ile ilgili sürecin tamamlandığını belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24