Vakıflar Meclisi, Mor Gabriel Manastırı arazisinin iadesine karar verdi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar Meclisi'nin Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na ait 12 parselin iadesi yönünde karar aldığını bildirdi.

Arınç, Twitter hesabından Başbakan Recep Tayyip Erdogan tarafından açıklanan demokratikleşme paketi içinde yer alan Mor Gabriel ile ilgili sürecin tamamlandığını belirtti.

Bugün toplanan Vakıflar Meclisi'nin Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na ait 12 adet parselin sözkonusu vakfa iadesi yönünde olumlu karar verdiğini ifade eden Arınç, yeni kararın hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Adalet Bakanlığı Başdanışmanı Adnan Boynukara da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vakıflar Genel Kurulu'nun, Mor Gabriel Manastırı arazisinin Süryani vatandaşlara tesciline onay verdiğini" açıkladı.