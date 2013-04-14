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Nusaybinliler Suriye'den haber almak için mayınlı araziye girmek istedi!

Suriye'nin Kamışlı kentindeki çatışmalar nedeniyle dün akşam sınırda gerginlik yaşandı

14 Nisan 2013 12:13

Suriye sınırında dün akşam hareketli saatler yaşandı. Nusaybinliler, Suriye askerleri ile muhaliflerin çatıştığı Kamışlı kentindeki yakınlarından haber almak için mayınlı bölgeye yaklaşınca, güvenlik güçleri tarafından Kürtçe anonslarla uyarıldı.

Kamışlı'daki yakınlarından haber almak için mayınlı araziye yaklaşan Nusaybinlileri güvenlik güçleri Kürtçe anonslarla uyardı.

Edinilen bilgiye göre Nusaybin'in hemen karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde Suriyeli askerlerle muhalifler arasında çatışma çıktı.

Olaylardan kaçmak isteyen bir grubun Türkiye sınırına gelmesi üzerine sınırdaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Kamışlı'dan gelen silah sesleri üzerine burada akrabaları bulunan Nusaybinliler de sınıra akın etti. Bir grup sınırdaki mayınlı alana girip karşıdaki yakınlarıyla konuşmak istemesine güvenlik güçleri engel oldu.

Sınırda devriye görevini artıran askerler, mayınlı alana girmek isteyenleri zırhlı araçtan Kürtçe, uzaklaşmaları ve bulunduklarını alanların tehlikeli olduğu yönünde anonslar yaptı.

Polis ve askerin uyarıları üzerine vatandaşlar mayınlı alandan çıktı. Sınırın her iki kesiminde bekleyiş sürerken, güvenlik güçleri de önlemlerini sürdürüyor.

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