Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ölüm orucunu sona erdirdi

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde Suriye sınırına örülen duvara karşı ölüm orucuna giden Belediye Başkanı Ayşe Gökkan'a destek mitingi yapıldı. Gökkan'ın eylemi sona erdirdiği açıklandı.

Mardin'in Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı İlçesi'ni birbirinden ayıran sınır üzerinde güvenlik amaçlı yapımı süren beton duvarı protesto etmek için Nusaybin Belediye Başkanı BDP 'li Ayşe Gökkan, 8 gün önce sınırda açlık grevi eylemi başlattı. Gökkan'ın eylemi devam ederken, BDP'liler duvarı protesto etmek için ilçede bugün miting düzenledi. Gökkan'ın eylemi sona erdirdiği açıklandı.

Ayşe Gökkan'ın, duvar inşaatından vazgeçildiği haberi üzerine ölüm orucunu sona erdirdi. Gökkan'ın ölüm orucunu sona erdirmesiyle sonuçlanan sürecin Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışında yaptığı konuşma ile başladığı belirtiliyor. Arınç konuşmasında "Nusaybin'de duvarın örülmesi duvarın yükselmesi değil. Sadece mevcut yapı üzerine tel örgü geçirilecek" demişti. Arınç'ın ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da dün Meclis Dışişleri Komisyonu'nda, Nusaybin'de sınıra inşa edilecek duvar konusunda tel örgü ile yetinilmesini dillendirmesi ile Gökkan ölüm orucunu sona erdirdi. BDP Muş milletvekili Demir Çelik, hükümetin henüz duvarın inşa edilmeyeceğine ilişkin doğrudan bir açıklama yapmadığını belirtti.

Miting öncesi sıkı güvenlik

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, BDP'nin düzenleyeceği miting öncesi Nusaybin'de bugün güvenlik güçleri sıkı önlemler aldı. Esnafın kepenk kapattığı ilçenin giriş ve çıkışlarında arama noktaları kuruldu. İlçe merkezinde de önemli noktalara zırhlı araçlarla polis ekipleri görevlendirildi. Başkan Gökkan'ın eylemini sürdürdüğü sınır kesimine ise demir bariyerler konuldu. Polis, sınır kesiminde dedektör köpeklerle patlayıcı araması yaptı.

Valilikten yasak kararı

Mardin Valiliği, dün yaptığı açıklamada BDP'nin düzenleyeceği mitingin yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Bu eylemin ilimizde devam eden huzur ve güven ortamını bozması, halkımızın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmesi, ayrıca eylem için düşünülen alanın sınıra bitişik olmasından dolayı, toplanacak olan kalabalığın sınırda mevcut mayınlı alana taşma riski bulunduğundan, söz konusu eylem valiliğimizce 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C fıkrası ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17, 18, ve 23'üncü maddeleri gereğince yasaklanmıştır" denildi.

Sınır kesimindeki okulda eğitime ara verildi

Nusaybin Kaymakamlığı ilçenin sınır kesimindeki Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Yıldırım İlk ve Ortaokulu'nda bugün eğitime ara verildiğini açıkladı. Olası olaylara karşı okuldaki eğitimi bir gün ara verildiği belirtildi.

Öğleye doğru başlayan mitinge BDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak da katılırken Ayşe Gökkan ambulansla alana getirildi. Gökkan, miting alanında Mehmet Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın yanına oturdu. Mitinge onbinlerce kişinin katıldığı bildirildi.

Kadınlar olarak sınırları kabul etmiyoruz

Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, açlık grevini bitirmeden önce yaptığı açıklamada, "Sınırlar yüz kızartıcıdır, sınırlara da gerek yok, her tarafta sınırlar kalktı. Sınırların içersinde duvarda örülmesi daha fazla bir yüz kızartıcıdır. Biz kadınlar biliyoruz ki, bu sınırlar ölçülerek kendi babasının malıymış gibi birbirleriye paylaştırmışlar. Demişler burası senin burası benim, kimse bu arsaları kimse işgal edemez demişler. Biz kadınlar olarak bu şekilde kabul etmiyoruz. Sınırlar olduğunda kadınlar bir ülkeden bir ülkeye geçtiği zaman işkence çekiyorlar. Dünyanın en büyük ticareti kanını satmakla olmuş. Bu da sınırlar yüzünden olmuş. Biz doğu kadınları olarak sınırları kabul etmiyoruz. Söz konusu sadece duvarda değil, Kürdistan'da, Mardin'de Süryani, Kendali, Arap, Yezidi, Asuri, Kürtler burada yaşıyor. Suriye'nin Kamışlı kenti Rojavası'nda halkın parçalanmasına izin vermeyiz. Sınırlarla bölgeler bölündüğünde halklar parçalanıyor, kadınlar ise parça parça oluyor. Bu yüzden bu parçalamayı kabul etmiyoruz. Bu yüzyılda biz kadınlar olarak kesinlikle sınırları kabul etmiyoruz" dedi.

Askerden Kürtçe anons

Nusaybin’de bugün yapılacak miting nedeniyle Suriye’nin Kamışlı İlçesi’nden Türkiye sınırına yakın bölgeye gelen Suriyeliler, önlem alan askerler tarafından uyarıldı. Türkiye tarafına yaklaşıp fotoğraf çeken Suriyelilere askeri araçtan Kürtçe, "Fotoğraf çekmeyin, yasaktır. Geriye gidin" diye uyarı anonsları yapıldı. Uyarı üzerine Suriyeliler sınır kesiminden çekildi.