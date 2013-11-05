Ölüm orucundaki Belediye Başkanı: Sınırdaki duvarı halka layık görmüyorum

Türkiye – Suriye sınırına duvar örülmesi nedeniyle ölüm orucuna başlayan Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, “Doktorlar gıda alım yollarımın kapandığını söyledi. Eylemime duvarın yapılmayacağı açıklanana kadar devam edeceğim. Bu duvarı, bu halka layık görmüyorum. Son hücreme kadar direneceğim” dedi.

Dört gün boyunca hiçbir şey yiyip içmediğim için su, tuz, şeker de alamıyorum; midem kabul etmiyor. Doktorlar gıda alım yollarımın kapandığını söyledi. Eylemime duvarın yapılmayacağı açıklanana kadar devam edeceğim. Bu duvarı, bu halka layık görmüyorum. Ben halka hizmet için seçildim, eylemim de halkıma hizmetimdir. Son hücreme kadar direneceğim.”

Müjgan Halis'e konuşan Ayşe Gökkan, ölüm orucu eylemi ve sağlık durumu hakkında şunları söyledi: “Dört gün boyunca hiçbir şey yiyip içmediğim için su, tuz, şeker de alamıyorum; midem kabul etmiyor. Doktorlar gıda alım yollarımın kapandığını söyledi. Eylemime duvarın yapılmayacağı açıklanana kadar devam edeceğim. Bu duvarı, bu halka layık görmüyorum. Ben halka hizmet için seçildim, eylemim de halkıma hizmetimdir. Son hücreme kadar direneceğim.” Taraf'ta yer alan söyleşisi şöyle:

Ölüm orucunu tecrit altında sürdürdüğünü de söyleyen Nusaybin Belediye Başkanı Gökkan, “Bir tarafta jandarma var, bir tarafta polis. Halktan kimseyi yanıma yaklaştırmıyorlar. Milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri geldi, onlarla görüştük sadece” ifadelerini kullandı.

BDP ile hükümet görüşüyor

Hükümet ile BDP’nin, Ayşe Gökkan’ın duvara karşı başlattığı eylemle ilgili görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenildi. BDP’nin 7 Kasım’a kadar Hükümet’e süre tanıdığı, bu tarihten sonra eylemlerin yaygınlaşacağı ifade edildi. BDP’li belediye başkanları, Gökkan’a destek vermek için 7 Kasım’da sınıra yürüyeceğini açıklamıştı. Demokratik Toplum Kongresi de (DTK) dün yaptığı açıklamayla, 7 Kasım’da Nusaybin’de yapılacak yürüyüşe katılım ve Gökkan’ın eylemine sahip çıkma çağrısı yaptı.

Rojava yürüyecek

Gökkan’ın eylemi sadece Türkiye’de değil, Rojava tarafında da ilgiyle izleniyor. Sınırı sık sık ziyaret eden Rojavalılar da 7 Kasım’da Nusaybin’e ve Ayşe Gökkan’a destek vermek amacıyla kitlesel olarak sınıra yürüyecekler.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de, dün Twitter ’dan yaptığı açıklamayla Gökkan’a destek verdi. Aygün, “Kürtlere örülen utanç duvarının kaldırılması için açlık grevi yapan Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan’ı destekliyorum” dedi.

HDP’den duvar çağrısı

Öte yandan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eşbaşkanları Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel, sınıra örülen duvar konusunda ortak bir açıklama yaptı. Eşbaşkanlar, hükümete “Utanç Duvarı yapımını bir an evvel durdurun. Çözüm ve barış için adım atın” çağrısında bulundu. Yazılı açıklamada; “Hükümetin Rojava sınırına ördüğü duvar Kürt halkını bir kez daha bölme çabasıdır” ifadeleri kullanıldı.