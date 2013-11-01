BDP'li Baluken: Rojava'daki duvar Kürt fobisinin bir sonucudur

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında,”Rojava sınırına örülmek istenen bu duvarlara izin vermeyeceğiz. Mücadelemizi yükselterek sonuç alıncaya kadar devam ettireceğiz" dedi. “Örülmeye çalışılan bu duvarlar, tarihi bir Kürt fobisinin sonucudur" Diyen Baluken, “Hükümet bu utanç duvarı yapımından vazgeçmezse milyonlarca Kürt sınırın iki tarafında kenetlenecek ve direnecektir". Baluken’in açıklaması şöyle:

Çeteler her türlü lojistik destek sağlanırken

Türkiye tarafından çetelere her türlü lojistik, sağlık ve diğer yardımlar sağlanırken, Rojava halkına karşı ise ambargo uygulanmakta, sınır kapılarına kilit vurulmaktadır. Bir yandan Ortadoğu’nun dört yanına yayılmış olan Kürt Sorununun çözümü için Sayın Öcalan ile görüşme süreci başlatan AKP Hükümeti, diğer taraftan ise Suriye’de, Rojava’da Kürtlerin kazanımlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıları alttan desteklemesi, Hükümetin çözüm sürecine yönelik samimiyetini de kuşkulu hale getirmektedir.

Oysa çözüm iddiasındaki bir hükümetin Rojava politikasının da çözüme hizmet eder noktada olması, Rojava halkına baskıyla, engellemeyle değil diyalog ve hoşgörüyle yaklaşması gerekir. Ne yazık ki hükümet böyle bir tutum içerisinde olmadığı için kendisine karşı duyulan güvensizliği daha da derinleştirmektedir.

Sınıra örülen duvar bu güvensizliğin en bariz örneğidir. Çeteler Rojava’da halka yönelik saldırılarını arttırırken, Türkiye tarafında da ise tel örgülerin ayıramadığı halkı birbirinden koparmak için şimdi de duvar örme faaliyeti yürütülmektedir. Çetelere rahat geçiş imkanı sağlanırken, sınırın iki tarafındaki halkın arasına ise duvar örülmektedir.

Açıkça ifade etmek isteriz ki, Rojava sınırına örülmek istenen duvara izin vermeyeceğiz. Bu duvarın inşa edilmemesi için mücadelemizi yükselteceğiz. Ortadoğu’da yaşanan tüm mücadeleler yüz yıl önce cetvelle çizilen sınırların aşılmasına yönelikken, halklar arasına yeni duvarlar örülmesine, yeni bir sınır çizilmesine izin vermeyeceğiz. Örülmeye çalışılan bu duvar Kürt fobisinin bir sonucudur”

Ayşe Gökhan’ın mayınla arazideki ölüm orucu

Nusaybin Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Gökkan’ın sınırda mayınlı arazide başlattığı ölüm orucu ve oturma eylemi aslında halkımızın duyduğu tepkinin hangi aşamada olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Hükümet bu utanç duvarı yapımından vazgeçmezse milyonlarca Kürt sınırın iki tarafında kenetlenecek ve ulusal iradesini en yüksek kararlılıkta ortaya koyarak, direnecektir.