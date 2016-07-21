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15 Temmuz Darbe Girişimi

Turizmciler tatil yasağı getirilen kamu çalışanlarına para iadesi yapacak mı?

Türkiye Otelciler Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi

21 Temmuz 2016 10:43

Türkiye'de 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sonrası birçok alanda tedbirler alındı. Bunlardan biri de kamu çalışanlarına yönelik oldu. Başbakanlık Genelgesi ile ikinci bir emre kadar kamu çalışanlarının yıllık izinleri kaldırıldı. Turizmciler de tatil yasağı getirilen kamu çalışanları için zorluk çıkarmayacağını açıkladı. konu hakkında Adana Barosu Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı Turgay Mumcuoğlu yazılı bir açıklama yaparak paket tur satın alan kamu çalışanlarının yasa gereği paralarının iade edilmesi gerektiğini belirtti. 

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da paket turlardan değil, direk olarak otellerden satın alma yapan tatilcilerin de paralarının iade edileceğini, tarih değişikliği yapmak isteyenlere de olanak sağlanacağını belirtti. Ayık ayrıca, tatilini yarıda kesmek zorunda kalan kamu çalışanlarına da para iadesi yapılacağını açıkladı.

 

Yasa ile korunuyor

 

Mumcuoğlu’nun yaptığı yazılı açıklamada, “Paket Tur Sözleşmesi Yönetmeliği’nin, ‘Sözleşmenin Feshi’ başlıklı 16. maddesinde ‘Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir” ifadelerini kulladı. 

 

14 günde iade 

 

Mumcuoğlu, tur operatörlerine veya acentelere tatilin iptali yönünde gelen talepten sonra 14 gün için para iadesinin yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Konu hakkında görüşlerini aldığımız tur operatörleri de kamu çalışanlarına paket turdan cayma hakkı konusunda hiç bir zorluk çıkarmadıklarını ifade etti. Touristica Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Temel, “şirket olarak tatilini iptal etmek isteyen kamu çalışanlarına farklı öneriler de sunuyoruz. ‘Erken rezervasyondan indirimleriniz saklı kalsın. Tarihi açığa alın. Kurban Bayramı’na kadar aynı şartlarda tatil hakkınız saklı kalsın. Yine de tatile çıkamazsanız paranızı iade edelim’ diyoruz. İade için başvuru yapanlar kredi kartı veya nakit ne şekilde ödeme yaptıysa iadelerde aynı şekilde yapılıyor” dedi.

 

Yurt dışı otelleri zorluyor

 

Yurt dışında tatili planı yapanlar için de kolaylık sağlandığını dile getiren Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Yurtdışı otelleri ile para iadesi konusunda bir anlaşmaya varılmış değil. Para iadesi yapmayabilirler. Ancak yine de kamu çalışanlarına bu durum yansıtılmayacak. Ancak bize gelen kamu çalışanlarının yüzde 90’ı tarih değişikliği için sınırsız süre istiyor. Biz de kabul ediyoruz” dedi.

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