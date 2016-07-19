Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu; kamuda 49 bin 321 kişi görevden alındı

Darbe girişiminin ardından bakanlıklar ve kamu kurumlarında on binlerce personel görevden alındı. Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, MİT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nda toplam 28 bin 321 kişi görevden alındı.



Hürriyet'in haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarında görev yapan 21 bin öğretmenin lisansını da iptal etti. Toplamda ise 49 bin 321 kişi görevden alınmış oldu.

Başbakanlık'ta, FETÖ darbe girişiminin ardından Çankaya'daki Başbakanlık ek binada görevli 257 personelin görevden uzaklaştırıldığını ve kimliklerinin alındığını bildirdi. Görevden uzaklaştırılan personelden 230'unun raportör, 19'unun uzman, 6'sının müşavir, 2'sinin hukuk müşaviri olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı 8 bin 777 personel görevden uzaklaştırıldı. 7 bin 899 emniyet personeli ile 614 jandarma, 30 vali ve 47 kaymakamın listede olduğu öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin 200 personelin açığa alındığını duyurdu. Ayrıca özel eğitim kurumlarında görev yapan 21 bin öğretmenin de lisansı iptal edildi. Böylece 36 bin 200 öğretmenin görevine son verilmiş oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bütün devlet ve vakıf üniversitelerinin dekanlarının istifasını istediğini açıkladı. Buna göre, 1577 dekanın istifası istendi, bunların 1176’sı devlet, 401’i ise vakıf üniversitelerinde görev yapıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görev yapan çeşitli unvanlardaki 393 personelin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında her kademede görev yapan personelden, aralarında 3 il müftüsü, 1 daire başkanı, 1 Başkanlık müşavirinin de bulunduğu 492 kişi, darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Binali Yıldırım da Maliye Bakanlığı'nda 1500'den fazla çalışanın açığa alındığını belirtti.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) pasif görevde bulunan yaklaşık 100 personel görevden alındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) görev yapan 25 personel, FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı.



EPDK yetkilileri paralel devlet yapılanmasına yönelik kurum bünyesinde tespit ve soruşturma süreçlerinin devam edeceğini vurguladı.