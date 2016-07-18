Başbakan talimat verdi; devlette tüm izinler iptal edildi

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, tüm kamu çalışanlarının izinleri iptal edildi.

Binali Yıldırım'ın imzası bulunan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir."

Kamuda 2 milyon 489 bin 668'i memur, 278 bin 88'i işçi ve 571 bin 330'u diğer statülerde olmak üzere toplam 3 milyon 339 bin 86 kişi istihdam ediliyor.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun, tüm ülke genelindeki sağlık çalışanlarının idari izinlerini iptal ettiği öğrenildi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, darbe girişimi sonrasında iki gündür aralıksız mesai yapan sağlık çalışanlarının idari izinlerini iptal ettiğini açıkladı.

Sağlık çalışanlarının izinleri de iptal

Darbe girişiminin önlenmesinin ardından, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı’nda devam eden gözaltına alma ve görevden uzaklaştırmalar devam ederken, Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki tüm birimlere gönderdiği genelgeyle herhangi bir sıkıntısı olmadığı halde rapor almak isteyenlere izin verilmemesini; hasta olanların da yatırılmasını istedi.

Rapor vermeyin uyarısı

Sağlık Bakanlığı, başarısız darbe girişiminin ardından haklarında gözaltı kararı çıkartılan veya görevlerinden uzaklaştırılması istenilen personellerin usulsüz olarak rapor almasını önlemek için tüm illerdeki Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’ne genelge göndererek hastanelerden verilecek raporlara dikkat edilmesini istedi. Rapor almak için gelen kişilerin çok iyi muayene edilmesini isteyen Sağlık Bakanlığı, gönderdiği genelgesinde, problemi olmayan kişilere kesinlikle rapor verilmemesini sağlık sorunu alanların ise yatırılarak tedavi edilmesini istedi.

Bakanlığın bu genelgesi Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından illerdeki tüm hastanelere acil olarak gönderildi.