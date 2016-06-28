Turizm verileri 22 yılın en kötüsü

Türkiye'ye gelen turist sayısı, Mayıs'ta yüzde 34.7 azalarak 1994 yılından bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs'ta yüzde 34.7 azalışla 1994 yılından bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Gelen turist 2 milyon 485 bin oldu.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Mayıs'ta yüzde 22,9 azalarak 8,3 milyon kişiye geriledi.

41 bin Rus geldi

Rusya'dan gelen turist sayısı yüzde 91,8 azalarak 41 bin 4 olarak gerçekleşti. Rus turistlerin toplamdaki payı yüzde 13,17'den yüzde 1,65'e geriledi.

Mayıs ayında Almanya'dan gelen turist sayısı yüzde 32, İngiltere'den gelen turist sayısı yüzde 29, Hollanda'dan gelen turist sayısı yüzde 44, Japonya'dan gelen turist sayısı ise yüzde 61 geriledi.

Irak'tan gelen turist sayısında ise yüzde 77 azalma görüldü.

Diğer taraftan Gürcistan'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 19, Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 48, İran'dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 3 arttı.