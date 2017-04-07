Tüpraş'ta işçiler yarım gün iş bıraktı

Tüpraş'ta işçiler sözleşme görüşmelerinde düşük zam ve esnek çalışma saatlerine itiraz ederek yarım günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Evrensel'de yer alan habere göre Koç Holding’e bağlı TÜPRAŞ’ta, patronun sözleşme görüşmelerinde düşük zam ve esnek çalışma dayatmasına işçilerin tepkisi sürüyor. Sendikaları Petrol-İş’in kararıyla geçtiğimiz Çarşamba günü TÜPRAŞ’ın İzmir, Kocaeli, Batman ve Kırıkkale rafinerilerinde 2 saat iş bırakan işçiler, uyarının dikkate alınmaması nedeniyle bugün 4 saat iş bıraktı. İşçiler taleplerinin kabul edilmemesi halinde eylemlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

TÜPRAŞ’ta 18 Ocak 2017’de başlayan sözleşme görüşmeleri, 4 rafineride çalışan 3 bin 600 işçiyi kapsıyor. Sözleşmeyle ilgili son görüşme 4 Nisan’da yapıldı. Patron, sözleşmenin süresinin üç yıla çıkarılmasını, 23. maddede yer alan normal çalışma sisteminin değiştirilmesini istedi. Fazla mesailerde alınan ücretlerle, hafta tatili çalışmasında ödenen ücretlerin aşağı çekilmesini talep eden patron, bakım primini aşağıya çekme ve bakımcılardan kesilen bu miktarın işletmedeki personele verilmesini istedi. Hafta tatili çalışması karşılığı izin kullandırılmasını dayatan patron, ücretli mazeret izni hükümlerinde de değişiklik talep etti.

Bu dayatmalar üzerine Petrol-İş Sendikası’nın aldığı karar gereği geçtiğimiz Çarşamba günü 2 saat iş bırakan işçiler, bugün 08.00-16.00 vardiyası girişinde bu kez 4 saat iş bıraktı.

Kocaeli'de sabah vardiyasındaki işçiler işbaşı yapmadı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde çalışan işçiler sabah vardiyasında işbaşı yapmadı. Gece vardiyasında çalışan işçiler de fabrikada kaldı. Rafinerinin önünde toplanan işçiler “İş, ekmek yoksa barış da yok” sloganını attı. İşçiler 4 saat süren eylemin ardından alkışlarla protestoda bulunarak fabrikaya girdi.

İzmir Aliağa'da işçiler eylem yaptı

İzmir’de Petrol-İş Aliağa Şubesi’nin örgütlü TÜPRAŞ’ta da eyleme tam katılım sağlandı. 08.00-16.00 vardiyası işçileri 4 saat iş bırakırken, işyerinde yapılan eyleme gece vardiyası ve izinli olan vardiyadaki işçiler de katıldı. Aliağa’da yapılan eyleme Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, şube yöneticileri ve Ravago ve PETKİM işyeri temsilcileri de katılarak destek verdi.

TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi işçileri de geçtiğimiz çarşamba olduğu gibi bugünkü eyleme de tam katılım sağladı. Sabah işe giriş saatinde rafineri önünde toplanan işçiler, sloganlarla idare binasına yürüdü.

"İşçinin kazanımları tırpanlanmaya çalışılmakta"

Bloomberg HT'de yer alan haberde ise Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi Başkan Yardımcısı Murat Kaya, "Tüpraş işvereni, binlerce işçinin ve Petrol-İş'in itirazlarına rağmen çalışma biçiminde köklü değişiklikler yapmayı hedeflemekte, işçinin kazanımlarını tırpanlamaya çalışmaktadır. İşverenin bu dayatmaları sonucunda toplu sözleşme süreci, ne yazık ki tıkanmış ve sözleşme sürecinde uyuşmazlık aşamasına gelinmiştir" dedi.

Öte yandan bugün Tüpraş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 29 Mart'ta gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısından sonra, Mehmet Ömer Koç'un yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildiği belirtildi.