İSO ilk 500 listesinde, TÜPRAŞ yine birinci

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2014 yılı araştırması sonuçları açıklandı. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2014 yılı araştırması sonuçlarına göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) 2014'te 37 milyar 501 milyon 812 bin 917 liralık net üretimden satışla birinci olurken, TÜPRAŞ'ı 10 milyar 539 milyon 302 bin 862 liralık net üretimden satışla Ford Otomotiv Sanayi AŞ ve 8 milyar777 milyon 455 bin748 liralık net üretimden satışla Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. izledi.

Araştırma sonuçlarına göre, İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 2014 yılında 52 yeni firma girdi.

Bunlardan 40 tanesi geçen yıl "İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasında yer alırken, 12 firma ise 2014'te İSO 1000 dışından ilk 500 sıralamasına doğrudan girdi.

İlk 10 kuruluş arasına girebilen tek kamu kuruluşu EÜAŞ'ın üretimden satışları 6 milyar 707 milyon 382 bin 164 lira olarak gerçekleşti.

Karlı kuruluşlar 2014’te önemli ölçüde değişti

Araştırmaya göre 2014 yılında üretici fiyatlarıyla en yüksek katma değer oluşturan kuruluş 2013 yılında olduğu gibi TÜPRAŞ oldu.

TÜPRAŞ 20 milyar 25 milyon 166 bin 12 liralık brüt katma değer ile tek başına ilk 500 kuruluşun ortaya koyduğu toplam katma değerin 2013 yılında yüzde 17,3'ünü gerçekleştirirken, 2014 yılında bu oran yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.

Araştırmada 2014 yılında en fazla kar eden kuruluşlar sıralamasında 2013 yılına göre önemli değişiklikler yaşandı. En fazla kar eden ilk iki şirket değişerek 2014'te en fazla kar eden kuruluşlar listesinde birinci sırada 1 milyar 810 milyon liralık dönem karı ile Ereğli Demir Çelik, ikinci sırada 1 milyar 145 milyon lira ile İskenderun Demir ve Çelik oldu.

En fazla kar eden ilk 10 kuruluş içinde iki kamu, sekiz özel sektör kuruluşu bulundu.

TÜPRAŞ ihracatta da lider

Türkiye'nin en büyük şirketi TÜPRAŞ, üretimden satışlardaki liderliğini ihracatta da korudu ve toplam 3 milyar 724 milyon dolarlık ihracatıyla listenin zirvesinde yer aldı. Ardından gelen diğer iki şirket sırasıyla 3 milyar 464 milyon dolar ve 3 milyar 20 milyon dolarlık ihracat tutarlarıyla Ford Otomotiv ve Oyak-Renault oldu. 2014 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 kuruluşun 9'u özel sektör, biri ise kamu kuruluşundan oluştu.

En fazla ihracat yapan ilk 10 kuruluşun toplam ihracat tutarı 20,4 milyar dolar, ilk 500 kuruluşun gerçekleştirdiği toplam ihracat ise 61,3 milyar dolar oldu.