Fortune 500 listesinde TÜPRAŞ yine birinci

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2015 sıralamasında Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) 39,7 milyar TL net satışla yine listenin ilk sırasındaki yerini aldı. İkinci sırada 37,5 milyar TL’lik net satışla BOTAŞ yer alırken, üçüncü sırada 32,9 milyar TL’lik net satış gerçekleştiren OMV Petrol Ofisi bulunuyor.

Listede yer alan şirketlerin net satışları bir önceki yıla göre yüzde 19,55 oranında arttı. Petrol ve enerji şirketleri 2014 yılında da listeye yine damgasını vurdu.

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye 2015 araştırmasının sekizincisi düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin net satışları bir önceki yıla göre yüzde 19,55 oranında artarak 791,7 milyar TL’ye çıktı. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin ihracatları da yüzde 19,98 oranında artışla 186,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Listede yer alan şirketlerin faiz ve vergi öncesi kârlarının toplamı yüzde 1,38 artışla 59 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam net kârları ise yüzde 1,96 oranında düşerek 26,8 milyar TL’ye geriledi. Şirketlerin faaliyet kârları, yüzde 13,49 oranında düşerek 38,4 milyar TL oldu. Listede yer alan şirketlerin toplam aktifleri yüzde 13,8’lik artışla 716,9 milyar TL’ye, öz kaynakları ise yüzde 12,3 oranında yükselerek 310,1 milyar TL’ye çıktı.

İlk kez şirket isimleri saklanmıyor

Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros, bu yıl sekizincisi yayımlanan Fortune 500 Türkiye listesinin, Fortune Amerika’nın deneyimi ile oluşturduğu kriterler ışığında, Türkiye’de ilk kez şirket isimlerinin saklanmadığı, tüm verilerin eksiksiz olduğu, tamamen bilimsel ölçülerle hazırlanan, şeffaf ve objektif bir şirket sıralaması olduğunu söyledi. Toros, “Büyük bir titizlikle yapılan çalışma, hem akademik dünyada hem de iş dünyasında önemli bir referans olarak kabul ediliyor” dedi.

CRIF Genel Müdürü Didem Taner, çalışmada CRIF ve Dun & Bradstreet Türkiye’nin 1.3 milyon şirketten oluşan veri tabanlarının yanı sıra çok sayıda meslek kuruluşları, odalar, dernek ve birlik gibi kuruluşların bilgilerine de başvurulduğunu belirterek, BIST’te işlem gören şirketlerin dışındaki şirketlere direkt olarak ulaşıldığını vurguladı.

3 Türk şirketi bir Wal-Mart etmiyor

Merkez Bankası 2014 ortalama dolar kurunu 2,18 TL baz alarak yapılan hesaplamaya göre, Fortune 500 Türkiye’nin toplam satışları 362 milyar 84 milyon dolar. Buna göre, Fortune 500 Türkiye şirketlerinin tamamı Fortune 500 ABD sıralamasına ancak, üçüncü sıradan girebiliyor. Fortune 500 ABD listesinde ilk sırasında yer alan Wal-Mart’ın net satışları 485,6 milyar dolar. Bu rakamlara göre, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin net satışlarının toplamı Wal-Mart’ın yüzde 75’i ediyor.

Geçmiş yıllardaki Fortune 500 listelerine petrol ve enerji şirketleri damgasını vurmuştu. 2014 yılında da bu geleneğin devam ettiğini görüyoruz. 242,5 milyar TL satış gelirine sahip Fortune 500’ün ilk 10 şirketinin sektörel ağırlığı petrol ve enerji şirketlerinden oluşuyor. Bu yılki Fortune 500 Türkiye listesinde 87 yeni şirket yer alıyor. Bu şirketlerin yedisi ilk 100’de, 23’ü ise ilk 200’de bulunuyor.

Fortune 500 listesindeki 147 şirketin satış geliri 1 milyar TL’yi aştı. Bu rakam, geçen yıl 125’ti. Öte yandan, geçen yıl satış gelirleri 10 milyar liranın üzerinde bulunan şirket sayısı 14 iken bu yıl 16’ya yükseldi. Listenin 500’üncü sırasında bulunan şirketin net satışı 284 milyon 178 bin TL.

Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalışması, son yedi yılda olduğu gibi, bu yıl da CRIF ve kardeş kuruluşu Dun & Bradstreet Türkiye ile birlikte hazırlandı. Bugün, Türkiye'de şirketler üzerine yapılan birçok akademik çalışmada, Fortune 500 Türkiye verilerinin referans olarak alınması, çalışmaya olan güvenin önemli bir göstergesi. Fortune 500 Türkiye listesinde yer almak şirketler için ise bir prestij sembolü olarak tanımlanıyor.

İşte Türkiye'nin en büyük ilk 50 şirketi