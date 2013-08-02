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Dünya

Tunus ordusu İslamcı militanlara karşı operasyon başlattı

İslamcı militanlara karşı askerî operasyon başlatılan başkent Tunus'un Kaserin şehri yakınlarındaki dağlık bölgede sabah saatlerinde yoğun topçu ateşi duyuldu

02 Ağustos 2013 20:41

Tunus ordusu, Cezayir sınırında konuşlanan İslamcı militanlara karşı bir askerî operasyon başlatıldığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, başkent Tunus'a 280 kilometre uzaklıktaki Kaserin yakınlarındaki dağlık bölgede sabah saatlerinde yoğun topçu ateşi duyulduğu bildiriliyor.

Pazartesi günü, El Kaide'yle bağlantılı olduğu belirtilen silahlı kişilerin kurduğu pusu sonucu sekiz asker öldürülmüştü. Cezayir, bu saldırının sorumlularının bulunması için, askerlerinin, Tunus'a yardımcı olacaklarını açıkladı.

Tunus'ta 25 Temmuz'da solcu muhalif Muhammed Brahmi'nin öldürülmesi ardından İslamcı hükümet yoğun eleştiriyle karşı karşıya kalmıştı.

Adı açıklanmayan bir askerî sözcü, Mozayik FM adlı radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Sabaha karşı kara ve hava birliklerinin katılımıyla büyük bir operasyon başlatılmıştır" dedi.

Radyo, perşembe gecesi bir 'terörist grubun' Chaambi Dağı'nda askerlerle çatışmaya girdiğini duyurdu. Reuters da, askeri birliklerin 10-15 kişilik grubu çembere aldığını duyurdu.

Boğazları kesilerek öldürülen askerlerin cesetleri de Chaambi Dağı yakınlarında bulunmuştu.

Cezayir basını da, Tunus ordusuyla işbirliği içinde, sınır bölgesindeki askerî birliklere takviye yapıldığını açıkladı.

Muhammed Brahimi'nin öldürülmesi ardından, ülkede sokak gösterileri ve protestolar başlamıştı.

Hem hükümet yandaşları hem de muhalifler, hafta sonunda da protesto gösterileri yapmaya hazırlanıyor.

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