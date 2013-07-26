Brahmi suikastı: Sendikalardan grev çağrısı

Tunus’ta muhalif politikacı Muhammed Brahmi’nin evinde vurularak öldürülmesinden sonra sendikalar Cuma günü greve gidilmesi çağrısı yaptı.

Tunus havayolları şirketi Tunisair da yazılı açıklamasında tüm uçuş seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Ülke çapında toplanan göstericiler hükümetin istifasını talep etti.

Milliyetçi çizgideki Halk Hareketi partisinin 58 yaşındaki lideri Brahmi, Ulusal Kurucu Meclis üyesiydi.

Şubat ayında da laik kesimi temsil eden muhalif politikacı Şükrü Belayid’in tıklayın suikastla öldürülmesi de ülke çapında gösterilere neden olmuş, o dönem başbakanlık koltuğunda olan Hamadi Cebali de istifa etmek zorunda kalmıştı.

Tunus Başbakanı Ali Arayd, Muhammed Brahmi suikastını kınayıp, “İktidar boşluğu yaratmak için hükümetin fesh edilmesine yönelik çağrılara karşıyız” dedi.

Solcu Brahmi, Belayid kadar etkin bir politikacı değildi ama Zeynel Abidin Bin Ali’nin 2011 yılında devrilmesinden sonra iktidara gelen İslamcı Ennahda Partisi’ne muhalif bir tutum sergiliyordu.

Motosikletli bir saldırgan, Brahmi’yi başkent Tunus’taki evinin önünde silahla vurarak öldürdü.

Suikast haberinin yayılmasıyla başkentte, İçişleri Bakanlığı yakınındaki hastanenin önünde toplanan kalabalık hükümet karşıtı gösteri düzenledi.



'Mısır'daki gerilimden çıkar sağlama amacı'



Göstericilerin, dün suikast sonrası güvenlik güçlerine taş attığı, güvenlik birimlerinin ise göz yaşartıcı gazla kalabalığı dağıttığı yönünde haberler geldi.



Ülkenin güneyindeki Sfaks’ta da hükümet binalarına saldırdıkları iddia edilen göstericiler ve polis arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

Başkent Tunus’un yanı sıra, Brahmi’nin memleketi ve ‘Arap Baharı’ olarak adlandırılan isyan dalgasının başladığı Sidi Buzid’de de göstericilerin Ennahda’ya ait binalara saldırdıkları belirtildi.

Tunus Başbakanı, Brahmi’ye yönelik saldırıdan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, ‘suikastın Mısır’daki gerilimden çıkar sağlama amacıyla yapıldığını’ ifade etti.

Brahmi’nin ailesi suikastten Ennahda Partisi’ni sorumlu tuttu.

Parti iddialara yanıt vermedi ama yazılı açıklamasında “adi ve alçak” olarak tanımladıkları olaydan “büyük üzüntü duyduklarını ve şaşırdıklarını” duyurdu.

BBC muhabirlerinin aktardıklarına göre, başta gençler olmak üzere birçok Tunuslu, ‘laik demokrasi hareketlerinin, Müslüman Kardeşler dâhil hoşgörüsüz İslamcılar tarafından ele geçirildiği’ görüşünde.