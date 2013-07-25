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Dünya

Tunus'ta muhalif lidere suikast düzenlendi

Tunus'ta muhalefetteki Halk Hareketi Partisi lideri Muhammed İbrahimi, evinin önünde düzenlenen suikast sonucunda öldürüldü

25 Temmuz 2013 19:48

 

Başkent Tunus yakınlarında gerçekleştirilen suikastta vurularak öldürülen Arap milliyetçisi İbrahimi, yeni anayasayı yazmakla görevli kurul üyesiydi.

Sol eğilimli Halk Hareketi Partisi'nden Muhsin Nabti, İbrahimi'nin, eşinin ve çocuklarının önünde kurşunlandığını söyledi. Tunus televizyonu, İbrahimi'ye yakın mesafeden 11 kurşun sıkıldığını bildirdi.

Suikastı gerçekleştiren silahlı saldırganların motosikletle kaçtığı belirtildi.

 

Bakanlık önünde gösteri

 

Suikastın ardından Tunus İçişleri Bakanlığı önünde toplanan binlerce gösterici, hükümet aleyhinde sloganlar attı. Hükümeti istifaya çağıran protestocular, "Kahrolsun İslamcı iktidar" diye bağırdı.

Tunus'ta geçen Şubat ayında da ülkenin önde gelen sol muhalif liderlerinden Şükrü Belayid evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu suikastın ardından ülke genelinde düzenlenen gösteriler neticesinde dönemin Tunus başbakanı istifa etmek zorunda kalmıştı.

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