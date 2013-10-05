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Yaşam

Tunceli'de birahaneye molotoflu saldırı

Tunceli'de, bir birahaneye yüzleri maskeli bir grup tarafından molotofkokteyli atıldı

05 Ekim 2013 11:38

Tunceli'de yüzleri maskeli bir grup, "Dersim'de birahane istemiyoruz'' sloganları atarak bir birahaneye molotofkokteylli saldırı düzenledi.
 
Alınan bilgiye göre, Moğoltay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen grup, ''Dersim'de birahane istemiyoruz'' sloganı atarak aynı cadde üzerinde bulunan birahanenin önüne kadar yürüdü.

Yüzleri maskeli grup üyeleri, birahanenin camlarına molotofkokteyli attı. Birahane çalışanlarının söndürdüğü yangın maddi hasar oluşturdu.

Polisin TOMA ile müdahale ettiği grup üyeleri, ara sokaklara kaçarken bir TOMA'ya da molotofkokteyli attı. Kaçan grup üyeleri, bir süpermarketin camlarına da taş atarak hasara neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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