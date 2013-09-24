Tunceli'de 'birahane gerginliği'

Tunceli'de, birahanedeki kavgada bir kişiyi yaraladığı öne sürülen kişinin zırhlı araçla götürülüşü sırasında, burada toplanan bir grup polis aracını ve birahaneyi taşladı. Kentteki diğer birahaneleri ve bazı iş yerlerini de taşlayan gruba TOMA'larla müdahale ediliyor.

Merkez Moğoltay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan birahanede 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, iddiaya göre Ö.Ö, Sinan Amaç'ı sol bacağından av tüfeğiyle yaraladı.

Amaç, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından, Amaç'ın yakınlarının da aralarında olduğu bir grup, birahane önünde toplandı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi aldıktan sonra, zanlı Ö.Ö, birahaneden çıkarılıp kapıya yanaştırılan zırhlı araca alındı. Bu sırada, birahane önünde bekleyen grup, zırhlı aracı ve birahaneyi taşladı.

Gruptakiler, daha sonra şehir merkezindeki birahanelerin camlarını kırdı. İçeri giren kişiler, eşyaları dışarı attı, bazı market ve iş yerlerine de zarar verdi.

Polis ekipleri, gruptakilere TOMA'larla müdahale etti. Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyen grubun dağıtılmasına çalışılıyor.

Öte yandan, şüpheli Ö.Ö, Şehit Nahit Bulut Polis Merkezine götürüldü.