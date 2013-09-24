T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de 'birahane gerginliği'

Tunceli'de, birahanede çıkan kavgada bir kişiyi yaraladığı öne sürülen şahsın zırhlı araçla götürülüşü sırasında bir grup polis aracını ve birahaneyi taşladı

24 Eylül 2013 01:43

Tunceli'de, birahanedeki kavgada bir kişiyi yaraladığı öne sürülen kişinin zırhlı araçla götürülüşü sırasında, burada toplanan bir grup polis aracını ve birahaneyi taşladı. Kentteki diğer birahaneleri ve bazı iş yerlerini de taşlayan gruba TOMA'larla müdahale ediliyor.

Merkez Moğoltay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan birahanede 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, iddiaya göre Ö.Ö, Sinan Amaç'ı sol bacağından av tüfeğiyle yaraladı.

Amaç, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından, Amaç'ın yakınlarının da aralarında olduğu bir grup, birahane önünde toplandı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi aldıktan sonra, zanlı Ö.Ö, birahaneden çıkarılıp kapıya yanaştırılan zırhlı araca alındı. Bu sırada, birahane önünde bekleyen grup, zırhlı aracı ve birahaneyi taşladı.

Gruptakiler, daha sonra şehir merkezindeki birahanelerin camlarını kırdı. İçeri giren kişiler, eşyaları dışarı attı, bazı market ve iş yerlerine de zarar verdi.

Polis ekipleri, gruptakilere TOMA'larla müdahale etti. Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyen grubun dağıtılmasına çalışılıyor.

Öte yandan, şüpheli Ö.Ö, Şehit Nahit Bulut Polis Merkezine götürüldü.

ETİKETLER

tuncelibirahanegerginlikpolistoma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24