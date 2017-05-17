Tunceli Barosu: Açlık grevindeki Kemal Gün'ün talebi kabul edildi, oğlunun kemikleri verilecek

Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım ve CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder Tunceli Valiliği ile görüştü. Görüşme sonucunda 83 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün'ün oğlunun kemiklerinin, aileye teslim edileceği duyuruldu.

Evrensel gazetesinden Sinem Uğurlu'ya bilgi veren Başkan Yıldırım, Tunceli Valisi ile yaptığı yaptığı görüşme sonucu olay yerinde bulunan insan kemiklerinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye teslimin ardından Kemal Gün’e defnedilmek üzere verileceğini aktardı. Fakat, Valilik ailenin kemikleri nereye defnedeceğini resmi makamlara bildirmesi gerektiğini söyledi.

Olay yerinde bulunan insan kemikleri DNA eşleşmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kemiklerin önümüzdeki hafta içinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması bekleniyor.

Barış Yıldırım, "Dersim Barosu olarak sürecin Kemal Gün’ün yaşam hakkı açısından daha vahim bir noktaya gelmeden bu şekilde bir sonuca varmış olması bizler için sevindirici olmuştur. Bu durum Kemal Gün'ün kendisine de bildirildi" diye konuştu.

70 yaşındaki Kemal Gün, Tunceli Çet Deresi’ne yapılan hava saldırısında yaşamını yitiren DHKC üyesi olduğu belirtilen oğlu Murat Gün’ün cenazesini alabilmek için 83 gündür Seyit Rıza Parkı’nda açlık grevi eyleminde.