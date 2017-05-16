81 gündür açlık grevi yapan Kemal Gün: Bana oğlumun kemiklerini verin

Oğlunun cenazesini alabilmek için başlattığı açlık grevinde 81. günü geride bırakan 70 yaşındaki Kemal Gün’ün sağlık durumu kötüleşiyor. Gün, “Oğlumun kemiklerini bana versinler. Bir mezarı olsun, açlık grevini hemen bırakacağım” diye konuştu. Gün’e Kabahatler Kanunu nedeniyle 18 bin 387 lira da ceza kesildi.

Tunceli’de 7 Kasım 2016’da savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekâtında Ced Vadisi’ndeki sığınak içinde öldürülen 11 DHKP-C’liden Murat Gün’ün babası 70 yaşındaki Kemal Gün’ün, oğlunun cenazesini alabilmek için Seyit Rıza Meydanı’nda başlattığı açlık grevi 81. günü geride bıraktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Malatya Adli Tıp Kurumu’nda bulunan oğlunun kemiklerini alıncaya dek eylemini sürdüreceğini anlatan Gün, “Bir mezarı olsun, açlık grevini hemen bırakacağım. Ceset aradık, ben orada sığınak içinde kendi ellerimle oğlumun kemiklerini çıkardım, devlete teslim ettim. Kendi ellerimle parçalanmış kemikleri teslim ettiğim gibi geri istiyorum. Oğlum ve diğer arkadaşlarına ait çıkardığımız kemikleri Adli Tıp Kurumu’na götürdüler. Şimdi diyorlar kemikler üzerinde DNA testi yapılacak” dedi. Gün, kendisine Kabahatler Kanunu kapsamında her gün için 227 liradan 18 bin 387 lira para cezası kesildiğini söyledi.

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