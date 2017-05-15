Erdoğan ne düşünüyor; uçaktaki gazeteciler 68. gününe giren açlık grevini sormuyor

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevinden uzaklaştırılan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın başlattığı açlık grevi 68'inci gününe girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın açlık grevlerinden haberi olmadığını söylerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan eylemle ilgili açıklama gelmedi. Açlık grevinin başladığı 9 Mart’tan bugüne kadar dört ülkeye beş ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yolculuğunda eşlik eden gazetecilerin hiçbiri eylemle ilgili soru yöneltmedi. Erdoğan'ın, "Darbe denilen şeyi biz yapmadık bedelini eriyerek ödüyoruz" diyerek işlerine dönmek isteyen Gülmen ve Özakça konusunda ne düşündüğü kamuoyuna yansımadı.

Darbe girişiminden bir hafta sonra, 22 Temmuz'da ilan edilen OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile görevinden uzaklaştırılan akademisyen Nuriye Gülmen, Ankara’da Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde altı ay önce oturma eylemi başlattı. Nuriye Gülmen’in ardından öğretmen Semih Özakça’da 23 Kasım 2016’da oturma eylemine başladı. İki eğitimci 9 Mart’ta süresiz açlık grevine başladıklarını açıkladı. Bugüne kadar CHP ve HDP’li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda aydın, akademisyen, yazar ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi iki isme destek eylemlerinde bulunarak bir günlük açlık grevi yaptı.

Kritik eşiğe gelinen açlık grevleriyle ilgili hükümet kanadından açıklama gelmezken, 9 Mayıs’ta Danıştay’ın kuruluş yıldönümünde Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’la görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümet kanadının eylemlerden habersiz olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Başbakan'a "Bu genç iki insan açlık grevinde. İyi bir araştırma yapılmalı, mesleklerine dönmeliler" dediğini, Yıldırım'ın da kendisine "İlgileneceğiz" cevabını verdiğini aktardı. CHP lideri, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un da kendisine açlık grevindeki eğitimcilerle ilgili olarak "Haberdar değilim" dediği belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açlık grevinin başlamasının ardından 10 Mart’ta Rusya’ya 30 Nisan’da Hindistan’a, 3 Mayıs’ta yine Rusya’ya, 9 Mayıs’ta Kuveyt’e ve son olarak 12 Mayıs’ta Çin’e gitti. Cumhurbaşkanlığı uçağına binerek yurt dışı ziyaretlerine katılan gazeteciler Erdoğan’a açlık grevine ilişkin soru sormadı.

Gezilere kimler katıldı?

Geleneksel anlamda basın toplantısı yapmayan Erdoğan, gazetecilerle genellikle Cumhurbaşkanlığı uçağına davet edildiklerinde bir araya geliyor ve sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gezilerinde eşlik eden gazetecilerden bazıları şöyle:

- Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan

- Akit yazarı Kadir Demirel

- Akit yazarı Mehtap Yılmaz

- Akşam Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu

- Akşam yazarı Emin Pazarcı

- Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz

- Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik

- Güneş Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler

- Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli

- Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila

- Hürriyet yazarı Verda Özer

- Hürriyet yazarı Vahap Munyar

- Milat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Adakoğlu

- Milliyet yazarı NagehanAlçı

- Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu

- Sabah yazarı Şeref Oğuz

- Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu

- Sabah yazarı Burhanettin Duran

- Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Nuri Elibol

- Türkiye yazarı İsmail Kapan

- Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik

- Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Turgut Yuvacan

- Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül

- Yeni Şafak yazarı Hatice Karahan

- Yeni Şafak yazarı Merve Şebnem Oruç

Kaç akademisyen atıldı?

Hükümet darbe girişiminden sonra ilan ettiği OHAL uygulamasında çıkarılan KHK'lar ile toplam 5 bin 295 akademisyeni ihraç etti. Bu rakam ODTÜ, Ankara, Boğaziçi, Marmara, Hacettepe ve gibi köklü üniversitelerin her birinin hoca sayısının çok çok üstünde. Ortalama bir taşra üniversitesinin ise 10-12 katı. Atılan hocaların yüzde 14 ü profesör, yüzde 28 i yardımcı doçent, yüzde 26 sı ise araştırma görevlisi kadrosundaydı.