"Kemal Gün’ün oğlunun cenazesi savcının bir talimatıyla verilebilir"

Tunceli’de oğlunun cenazesinin alabilmek için 78 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün’ün cenazesini neden alamadığını, çıkarılan engelleri Halkın Hukuk Bürosu’ndan avukat Engin Gökoğlu anlattı.

Kemal Gün’ün avukatlarından Gökoğlu, cenazenin Gün’e verilebilmesi için sadece bir savcılık talimatının yeterli olduğunu, sorunun çok kolayca çözüme ulaşabileceğini söyledi.

bianet’ten Ayça Söylemez’e konuşan Avukat Gökoğlu, yaşanan süreci şöyle özetledi:

“7 Kasım 2016’da Dersim merkez ile Hozat ilçesi arasındaki Çat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan hava bombardımanı sonucunda 11 Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP-C) militanı öldürüldü. Ölenlerden biri de 28 yaşındaki Murat Gün’dü.

“Bombalanan sığınak çöktü, TSK’nın ulaşabildiği, bütünlüğü kısmen korunmuş cenazeler, Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Malatya Kimsesizler Mezarlığına gömüldü. Savcılık ailelerin cenazeleri gelip almadığını söyledi ancak böyle bir çalışma yapılıp yapılmadığı meçhul.

“Bu olaydan haberdar olunca savcılığa cenazeyi almak için başvuru yaptık, Kemal Gün’ün DNA örneği verildi.

“Murat Gün’ün cenazesinin kimsesizler mezarlığına gömülenler arasında olmadığı bildirilince, sığınağın açılmasını talep ettik. Talebimiz kabul edildi, Mart ayında bombalandıktan sonra çöken sığınağın olduğu bölgede kazı çalışması yapıldı.”

“Kazıda 165 parça insan kemiği çıkarıldı”

“Kazıya Kemal Gün ve dört avukatı da katıldı.

“Kemal Gün, cenazelerden kalan kemikleri kendi elleriyle topraktan çıkardı. O gün kazı alanında 165 parça insan kemiği çıkarıldı. Jandarma ve savcılık kemikleri adli emanete teslim aldı. Kemikler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

“Adli Tıp Kurumu ise bombalama kaynaklı aşırı ısıdan dolayı kemiklerde DNA eşleşmesi yapılamadığı yönünde rapor yazdı. DNA eşleşmesi olmadığından, savcılık da kemikleri teslim edemeyeceğini bildirdi.”

“Kendi elleriyle çıkardığı kemikleri istiyor”

Gökoğlu, savcılıkla görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını, yetkililere başvurmaya devam edeceklerini ifade etti:

“Kemal Gün ise diyor ki, ‘Onların hepsi bizim çocuklarımız, o kemikleri verin, ben bir mezar yeri yapayım.’

“Yani, kendi elleriyle kazdığı ve oğlunun da içlerinde olduğu belli olan kemikleri istiyor. Savcılıktan tüm kemiklerin verilmesi için talepte bulunduk. Mezar yeri, gömüldüğü yer belli olacak, sonradan hak iddia eden olursa da bir sorun çıkmayacak. Şu anda başka bir ailenin cenaze alma talebi yok.”

“Savcılıkla görüştük, yapamayacağını söylüyor.”

“Kalıcı sağlık sorunlarından endişeliyiz”

Avukat Engin Gökoğlu, Kemal Gün’ün talebinin karşılanması için yanında olacaklarını ancak Gün’ün sağlığının ciddi şekilde bozulmaya başladığını da ekledi:

“Bugün (12 Mayıs 2017) 77 gün, Kemal Gün 70 yaşında. Kaslarında sorun başladı, göğsünde ağrı var. Bir gözünde görme yetisi kayboluyor.

“Yaklaşık 13 kilo verdi. Yürümekte zorlanıyor, çabuk yoruluyor. Yaşından dolayı hücre yenilenmesi de olmadığından, kalıcı sağlık sorunlarının baş göstermesinden endişeliyiz.

“B1 vitamini, şeker, su ve tuz alıyor. Bir an önce hızlı adım atılmasını istiyoruz, herkesi çözüm konusunda sorumlu davranmaya davet ediyoruz.”