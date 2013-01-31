TÜİK Başkanı: CIA'nın açıkladığı nüfus verileri yanlış

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Birol Aydemir, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'nın Türkiye nüfusuna yönelik açıkladığı verinin yanlış olduğunu, Türkiye'nin nüfusunun TÜİK'ten öğrenilmesi gerektiğini belirterek, ''Yurtdışındaki vatandaşlarımızla TC kimlik numarası almış yaklaşık 80 milyon vatandaş var. Ama biz bu ülkede yaşayanları açıklıyoruz. CIA onu da almış olabilir'' dedi.

Aydemir, TÜİK Konsey Salonu'nda düzenlediği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TÜİK'in açıkladığı tüm verilerin kabul görmesi için uluslararası kriterlere uygun olması gerektiğini dile getirerek, her türlü uygulamada uluslararası standartlara uyum çabası içinde olduklarını söyledi.

Bir gazetecinin ''erken veri yayımlama konusunda Fransa'daki istatistik kurumunun örneğini verdiniz. (Benzer durumların yaşanmayacağı konusunda garanti veremeyiz) demişler. Siz de garanti veremiyor musunuz?'' sorusu üzerine Aydemir, ''Fransa aslında çok samimi davranmış. Biz böyle bir şey söylemiyoruz. Dediğimiz şu; Bundan sonra böyle bir şey olmaması için elimizden gelen bütün gayreti ve çabayı göstereceğiz. Hatalarımızdan ders alıp bütün süreçleri gözden geçiriyoruz ve gerekli düzeltmeleri yapıyoruz. Bu ileride hiç hata yapmayacağız... Hayır ben bunu diyemem. Belki hiç hata yapmayacağız. Belki yapacağız. Bunu bilmiyorum. Ama biz hata yapmamak için elimizden gelen maksimum gayreti göstereceğiz'' diye konuştu.

Kiracı ve ev sahibi oranlarına ilişkin bir soru üzerine Aydemir, kiracı ve ev sahibi dışında kalan üçüncü oranın, kira vermeden örneğin bir akrabasının evinde oturanların oranını oluşturduğunu bildirdi.





-''Ambargolu yayınlanmasını değerlendiririz''-



Aydemir, nüfus projeksiyonuna ilişkin bir soruyu yanıtlarken de ''Projeksiyon açıklandığında en uzun yaşam süresinin hangi ilde olduğuna cevap vereceğiz. Fazla değil birkaç hafta içerisinde'' dedi.

''TÜİK istatistiklerinin erken açıklanmasının önüne geçilmesi için (ambargolu) ifadesinin kullanılmasının'' önerilmesi üzerine de Aydemir, bu önerinin değerlendirilebileceğini söyledi.

CIA'nın Türkiye nüfusunun 80 milyona yakın olduğunu açıkladığının belirtilerek, 'Hangi veri doğru. CIA ile görüşmeniz oldu mu?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''CIA'nın açıkladığı şey yanlış. Bizim nüfusumuzu bizden öğrenin. Biz iddia ediyoruz; Bizim nüfusumuzu bizden daha iyi kimse açıklayamaz ve CIA'nın yaptığı şey yanlış. Net. CIA diğer ülkelerde de yanlış yapmış, sadece bizde değil. İki olasılık var. Yurtdışındaki vatandaşlarımızla TC kimlik numarası almış yaklaşık 80 milyon vatandaş var. Ama biz bu ülkede yaşayanları açıklıyoruz. CIA onu da almış olabilir. CIA bizim önceki verileri de almış olabilir.

Siz bize inanın, CIA'nın rakamları doğru değil. Kayıt sistemi kurduk, öleni, doğanı, göç edeni, hepsini takip edebiliyoruz. Bu konuda aslında oldukça güvenilir, yüzde 100'e yakın verilerle çalışıyoruz.''





-Turizm gelir ve gider verileri Şubatın ilk yarısında-



Aydemir, başka bir soru üzerine, ödemeler dengesini Merkez Bankası'nın sorumluluğunda olduğunu, bu konuda bir değişiklik olmayacağını söyledi. Şubat ayının ilk yarısında turizm gelir ve giderlerinin revize ettikleri verilerinin açıklanacağını anlatan Aydemir, gelir açısından bu verilerin 2001'e kadar geri götürüleceğini ifade etti. Aydemir, turizm verilerine ilişkin revizyonun bir kısmının cari açığı etkileyeceğini, yeni eklenen gelire ilişkin verilerin cari açığın düşmesine neden olacağını, eskiden de var olan kalemlerin ise bir etki oluşturmayacağını söyledi.

Cari açığın ne kadar düşeceğinin sorulması üzerine de Aydemir, bunun, verilerin açıklanacağı gün belirtileceğini bildirdi.

Başkan Aydemir, ''Erken veri açıklaması yapan ülkelerden örnekler verdiniz. O ülkelerde istifa var mı acaba?'' sorusu üzerine şöyle konuştu:

''Eğer bu şekilde bir hatadan istifa edilecekse en son istifa etmesi gereken biz oluruz. Çünkü şeffaf bir şekilde hatamızı söyleyip özür diliyoruz. Dolayısıyla istifa edecek bir durum görmüyorum ben. Hata yapanın istifa ettiği bir kurumda çalışan bulamazsınız. Vicdanen rahatım. Benim böyle bir makam derdim olmadığını bilmeniz lazım. Benim bir yerden ayrılmam için iki saat yeterlidir, toplanmam için. Böyle bir uygulama sistemi yanlış. Ben gösteririm; o haberi yazan istifa mı edecek?''