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TÜİK erken SMS için özür diledi

TÜİK Ekim 2012 Hanehalkı İşgücü Haber Bülteni'nin, kısa mesaj hizmeti ile erken duyurulmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı

15 Ocak 2013 16:09

TÜİK, 2012 Ekim ayı işsizlik verilerini erken duyurmasından dolayı özür diledi.

Türkiye istatistik Kurumu Ekim 2012 Hanehalkı İşgücü Haber Bülteni'nin, kısa mesaj hizmeti (SMS) ile erken duyurulmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Saat 10:00'da yayımlanması gereken Hanehalkı İşgücü Haber Bülteni, yayımlama saatinin ilgili firma tarafından yanlış girilmesi sonucunda normal vaktinden önce yayımlanmıştır. Verdiği hizmette göstermiş olduğu kusur sebebiyle kamuoyunun bilgilere eş zamanlı erişimi İlkesinin zedelenmesine sebep olan Firma hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Hanehalkı İşgücü verilerinin eş zamanlı olarak paylaşılamamasından dolayı kamuoyundan özür dileriz" denildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle; "Türkiye İstatistik Kurumu 15 Ocak 2013 tarihinde açıklanan Ekim 2012 Hanehalkı İşgücü Haber Bülteni'nin, kısa mesaj hizmeti (SMS) ile erken duyurulmasıyla ilgili olarak kamuoyuna aşağıdaki açıklamaların yapılmasını gerekli görmüştür.

TÜİK ürettiği istatistiklerin kamuoyuna ulaştırmak için başta internet olmak üzere basılı, görsel ve işitsel çeşitli dağıtım yöntemlerini kullanmaktadır. Özellikle, istatistiklerin geniş kitlelere en kısa sürede ulaştırılmasını sağlamak üzere 2005 yılından bu yana mobil teknolojilerin de kullanılmasına geçilmiş ve bu çerçevede 3737 SMS Servisi olarak adlandırılan bir sistem ile hizmet verilmeye başlanmıştır. Bu hizmete abone olan kullanıcıların cep telefonlarına bağlı bulundukları operatör aracılığıyla haber bültenlerini otomatik olarak gönderen 3737 SMS servisinin kurulması ve işletilmesi için bir firma ile işbirliğine gidilmiştir.

Bu işbirliği çerçevesinde ilgili firmanın hazırladığı yazılım yoluyla haber bülteni özet bilgileri otomatik olarak saat 10:00'da kullanıcılara ulaştırılmaktadır. Ancak, 15 Ocak 2013 saat 10:00'da yayımlanması gereken Hanehalkı İşgücü Haber Bülteni, yayımlama saatinin ilgili firma tarafından yanlış girilmesi sonucunda normal vaktinden önce yayımlanmıştır. Verdiği hizmette göstermiş olduğu kusur sebebiyle kamuoyunun bilgilere eş zamanlı erişimi İlkesinin zedelenmesine sebep olan Firma hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Hanehalkı İşgücü verilerinin eş zamanlı olarak paylaşılamamasından dolayı kamuoyundan özür dileriz."

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