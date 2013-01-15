İşsizlik oranı Ekim döneminde yüzde 9.1'le bir önceki aya göre değişmedi. TÜİK, veriyi normalden yarım saat önce SMS'le abonelerine duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerini SMS'le erken açıkladı.

İşsizlik oranı geçen yılın Ekim döneminde değişmeyerek yüzde 9.1 olarak belirlendi. İşsizlik oranı Eylül ayında da yüzde 9.1 düzeyindeydi.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 87 bin kişi artarak 2 milyon 541 bin kişiye yükseldi.

TÜİK, normalde saat 10.00'da açıkladığı verileri 09.25'te abonelerine SMS'le gönderdi. Kasım ayında enflasyon verilerinin erken açıklanması tartışma yaratmıştı.

Tarım dışı işsizlik oranı 0.2 puanlık azalış ile yüzde 11.4, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 0.7 puanlık artış ile yüzde 18.1 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı Ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 23 bin kişi artarak 25 milyon 509 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 30 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 993 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 24.8'i tarım, yüzde 18.6’sı sanayi, yüzde 7.4’ü inşaat, yüzde 49.3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.