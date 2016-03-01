T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuğrul Türkeş'ten bebek iddiasına yanıt: Haber yalan, çocuğum olduğu doğru

Komşularıma, akrabalarıma ve beni yakından tanıyan herkese malum olan bu ilişki asla gizli, saklı değildir

01 Mart 2016 11:04

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Sözcü gazetesinde Zeynep Gürcanlı imzasıyla yayınlanan Rus sevgilisinden çocuğu olduğuna dair habere Twitter adresinden yanıt vererek çocuğun kendisine ait olduğunu kabul etti. Haberde adı geçen kadın ile dini nikahı bulunduğunu belirten Türkeş, çocuğun kendisine ait olduğunu kabul ederek "Doğumun başından sonuna kadar da hastane görevlilerinin şahit olduğu üzere eşimin yanındaydım. Bu derece açık ve aleni bir ilişkiyi dedikodu haberciliğinin ötesinde iftira haberciliği haline getirip çarpıtarak kamuoyuna yansıtanları da en sert şekilde kınıyorum." dedi. Haberde, Türkeş’in çocuğuna babası MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in ismini verdiği belirtilmişti.

Türkeş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün bir basın yayın organında yer alan ve aile hayatıma ilişkin asılsız iddialarla dolu haber tümüyle gerçeklere aykırı, kamuoyumuzu yönlendirmeyi amaçlayan bir iftiradır. Aziz milletimizin zihninde oluşabilecek soru işaretlerinin giderilmesi için şu hususların bilinmesinde fayda görmekteyim; bundan önce gerçekleştirdiğim evliliğim, 14 yıl önce sona ermiş, boşanma süreci 14 yıldır devam etmekte ve önceki eşime tedbir nafakası ödemekteyim. Ancak hukuki süreç, karşı taraftan kaynaklanan sebeplerle nihayete ermemiştir. Buna mukabil yıllardır kendisi ile hiçbir temasımız bulunmamaktadır. İftira manzumesi haberde adı geçen hanımefendi ile dini, ahlaki ve örfi tüm vecibeler yerine getirilerek aleni ve meşru bir şekilde aile hayatımı sürdürmekteyim. Komşularıma, akrabalarıma ve beni yakından tanıyan herkese malum olan bu ilişki asla ve kata gizli, saklı, gayrimeşru değildir.

40 gün önce dünyaya gelen oğlum Alparslan'ın doğumuna eşimi bizzat götürdüm. Doğumun başından sonuna kadar da hastane görevlilerinin şahit olduğu üzere eşimin yanındaydım. Bu derece açık ve aleni bir ilişkiyi dedikodu haberciliğinin ötesinde iftira haberciliği haline getirip çarpıtarak kamuoyuna yansıtanları da en sert şekilde kınıyorum."

ETİKETLER

tuğrul türkeşbaşbakan yardımcısıakpmhpçocuksözcüzeynep gürcanlı

İlgili Haberler

AKP’li Tuğrul Türkeş: Birisi saz çalabilir, menemen yapabilir, kabak da doldurabilir...

"E gir koalisyona sen durdur"

Tuğrul Türkeş: Ecdadını tanımayanlar, yarınki akıbetlerine hazırlanmalıdır

1 Kasım seçimlerinde AKP'den Ankara Milletvekili Türkeş'ten seçim sonrası ilk açıklama

Türkeş: 'MİT TIR'ları Vallahi de billahi de Türkmenlere gitmiyordu' sözünü daha iyi yardım yapılsın diye söyledim

''3 milyon insan almışız. Her birini potansiyel düşman diye algılayamayız''

Başbakan Yardımcısı Türkeş'ten Lüksemburg'a: Ufacık bir ülkesin sen, ordun bile yok!

Tuğrul Türkeş: Sınırdan geçen adam, "Ben 1.5 yıl sonra patlarım" demiyor maalesef

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24