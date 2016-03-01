Tuğrul Türkeş'ten bebek iddiasına yanıt: Haber yalan, çocuğum olduğu doğru

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Sözcü gazetesinde Zeynep Gürcanlı imzasıyla yayınlanan Rus sevgilisinden çocuğu olduğuna dair habere Twitter adresinden yanıt vererek çocuğun kendisine ait olduğunu kabul etti. Haberde adı geçen kadın ile dini nikahı bulunduğunu belirten Türkeş, çocuğun kendisine ait olduğunu kabul ederek "Doğumun başından sonuna kadar da hastane görevlilerinin şahit olduğu üzere eşimin yanındaydım. Bu derece açık ve aleni bir ilişkiyi dedikodu haberciliğinin ötesinde iftira haberciliği haline getirip çarpıtarak kamuoyuna yansıtanları da en sert şekilde kınıyorum." dedi. Haberde, Türkeş’in çocuğuna babası MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in ismini verdiği belirtilmişti.

Türkeş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün bir basın yayın organında yer alan ve aile hayatıma ilişkin asılsız iddialarla dolu haber tümüyle gerçeklere aykırı, kamuoyumuzu yönlendirmeyi amaçlayan bir iftiradır. Aziz milletimizin zihninde oluşabilecek soru işaretlerinin giderilmesi için şu hususların bilinmesinde fayda görmekteyim; bundan önce gerçekleştirdiğim evliliğim, 14 yıl önce sona ermiş, boşanma süreci 14 yıldır devam etmekte ve önceki eşime tedbir nafakası ödemekteyim. Ancak hukuki süreç, karşı taraftan kaynaklanan sebeplerle nihayete ermemiştir. Buna mukabil yıllardır kendisi ile hiçbir temasımız bulunmamaktadır. İftira manzumesi haberde adı geçen hanımefendi ile dini, ahlaki ve örfi tüm vecibeler yerine getirilerek aleni ve meşru bir şekilde aile hayatımı sürdürmekteyim. Komşularıma, akrabalarıma ve beni yakından tanıyan herkese malum olan bu ilişki asla ve kata gizli, saklı, gayrimeşru değildir.

40 gün önce dünyaya gelen oğlum Alparslan'ın doğumuna eşimi bizzat götürdüm. Doğumun başından sonuna kadar da hastane görevlilerinin şahit olduğu üzere eşimin yanındaydım. Bu derece açık ve aleni bir ilişkiyi dedikodu haberciliğinin ötesinde iftira haberciliği haline getirip çarpıtarak kamuoyuna yansıtanları da en sert şekilde kınıyorum."