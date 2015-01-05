Tuğçe Kazaz, AKP milletvekili aday listesi için mi konuşuluyor?

Manken Tuğçe Kazaz'ın 14 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimlerinde renkli isimlerin konuşultuğu AKP'nin aday listesinde yer alacağı ileri sürüldü.



Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, CNN Türk'te katıldığı Nevşin Mengü'nün sunduğu akşam haberlerinde mealen "AKP'nin aday listeleri için renkli isimler konuşuluyor. İsim vermek doğru olmaz fakat sosyal medyada aktif, 'paralel' karşıtı mesajlar veren isimler bu listelere girebilir" dedi.



Zeyrek'in söyledikleri akla manken Tuğçe Kazaz'ı getirdi.

Kazaz'ın Twitter'dan verdiği 'paralel devlet' karşıtı mesajlardan birkaçı şöyle:

paralel yapı ve onunla işbirliği yapan muhalefet partileri, kutu operasyonu dahil olmak üzere yaptıkları operasyonlarla ülkemize



milyarlarca dolar zarar verdiler. Bırakın bunları suçlamayı nerdeyse alkışlayacaksınız.Bu içler acısı bir durum yine oynatılıyoruz...

bence anayasının 148. maddesi bir an evvel değişmeli ve bu zarara yol açan ana muhalefet partileri ile diğer işbirlikçiler de yüce divanda.

yargılanıp hesap vermeli. Ayrıca CHP süreki saldırıyorsun ve ülkeyi yönetmeye talipsin biz seni şişliden biliyoruz. nasıl ki şişli yi bölüşemiyorsanız,



Maazallah türkiyenin başına gelseniz, kim bilir hangi baronlarla mafya nın eline teslim edersiniz bu canım Ülkeyi oyunlara gelmememiz gereken çok hassas bir süreçteyiz.



Yüce divan olayı ise yeni bir kumpas bence. Buradaki Mesele eski bakanlar değil, eski Bakanlar nezdinde Türkiye cumhuriyeti devletine ve milletine darbe indirmektir bence...