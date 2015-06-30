Tüfekle köpeği öldürdü, bin lira cezayla kurtuldu!

Edirne'de bir inşaat şantiyesindeki bekçi köpeğine av tüfeğiyle 5 el ateş ederek öldüren 41 yaşındaki Yüksel Kuanç’a hayvan koruma kanunu gereği av tüfeğiyle köpek öldürdüğü gerekçesiyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1002 lira idari para cezası kesildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Edirne Hayvanları, Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri ise eylem yaparak Kuanç’ın tutuklanması gerektiğini savundu.

Kıyık Caddesi’nde bir inşaatın bekçi köpeği, önceki gün Yüksel Kuanç tarafından av tüfeğiyle 5 el ateş edilerek öldürüldü. Şantiye görevlilerinin ihbarı üzerine gelen Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aynı gün Kuanç’ı güvenlik kameralarından kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Cumhuriyet Polis Merkezi’nde ifadesi alınan Kuanç köpeği kendisini ısırdığı ve oğluna saldırdığı için öldürdüğünü söyledi. Tasması olmayan köpeğin bağlanması için daha önce şantiye görevlileriyle defalarca konuştuğunu anlatan Kuanç, “Tasması ve aşıları olmayan köpek 11 yaşındaki oğlum ve bana saldırdı. Bu köpek beni ısırdı, şu anda yaralıyım. Beni ısırdıktan sonra oğluma yöneldi parçalayacaktı. Defalarca söylememe rağmen bunu bağlamadılar. Canıma kast etti, öfkeme yenik düştüm. Onu vurduğumda oruçluydum. Bu mübarek Ramazan gününde beni iki türlü günaha soktu. Benimde hayvanlarım var, pişmanım elbette. Günah sahibi oldum. Ben o bölgede 2 yıldır geri dönüşümü olan malzemeleri toplayıp geçimimi sağlıyorum. Okullar tatil olduğu için gezdirmek amaçlı yanıma oğlumu da almıştım. Motosikleti oğlum kullanıyordu. Tüfek rahmetli oğluma aitti. Kullanmasını da bilmiyorum, tetiğe basınca ateş aldı” diyerek kendisini savundu.

1002 lira para cezası kesildi

İfadesinin ardından serbest bırakılan Yüksel Kuanç hakkında Edirne Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, Orman ve Su İşleri Edirne İl Şube Müdürlüğü tarafından Yüksel Kuanç’a av tüfeğiyle köpek öldürdüğü gerekçesiyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1002 lira idari para cezası kesildi.



Hayvanseverler tutuklansın istiyor

Olay, hayvansever derneklerini de ayağa kaldırdı. Kuanç’ın köpeği öldürdüğü anı gösteren güvenlik kameralarının sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanması üzerine yoğun tepki oluştu. Edirne Hayvanları, Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri de trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’nde bir araya gelerek Kuanç’ın tutuklanması için eylem yaptı. Dernek adına konuşan Gülçiçek Korkut, Kuanç’ın cezaevinde olması gerektiğini ifade ederek, “Kendisini ısırdığı için köpeğe bilenen ‘bir ısırığa bir hayat’ şeklindeki formüle ettiği çarpık adalet duygusunun motivasyonuyla yanıp tutuşan ve ondan bu şekilde intikam alan Kuanç, bunu yaparken yanında 10 yaşında oğlu vardı. Şu an aramızda dolaşan Yüksel Kuanç suçludur. Evlatlarımızı bu şahsın bulunduğu bir parkta oynatır mısınız? Oğlunun güneşlenmesine, futbol oynamasına izin verir misiniz? Hurdacı olduğunu söyleyen bu şahsın eskileri alıp götürsün diye 5 dakikalığına da olsa evinize sokar mısınız? Ona bir şey anlatma, onu ikna etmek, bir mesele hakkında tartışma cesareti gösterebilir misiniz? Bu adamın yeri sizin yanınız mı, yoksa hapishane mi sizce? O hapisteyken hepimiz, hatta kendi ailesi bile daha güvende olacak, eminiz” dedi.



CHP’li vekil: Cinayeti işleyen aramızda dolaşıyor

Eyleme katılan CHP’nin Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da Yüksel Kuanç’ın tutuklanması ve toplumdan dışlanması gerektiğini ifade ederek, “Bu ülkede herkesin yaşamaya hakkı var. Bitki, hayvan ve tüm canlıların. Elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Öğrendim ki, bu cinayeti işleyen insan aramızda geziyor. Biz bunu toplumdan dışlamalıyız. Elimizden ne gelirse yapmalıyız. Herkesin bu doğada yaşama hakkı var. Bu konunun yakından takipçisi olacağım” şeklinde konuştu.



Köpekleriyle yürüdüler

Edirne Hayvanları, Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri açıklamaların yanlarındaki köpekleriyle ve ellerinde ‘köpek katili serbest. Niçin?’, ‘hayvan, insan fark etmez cinayet, cinayettir’, ‘köpek katili tutuklansın’, ‘silahlar pompalılar yasaklansın’, ‘katiller aramızda dolaşıyor’, ‘hayvanı öldürmek Kabahat değil, suçtur’ yazılı dövizler taşıyıp sloganlar attı.