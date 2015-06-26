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Edirne'de bekçi köpeğine vahşi saldırı; pompalı tüfekle defalarca vurdu, kovanları toplayıp kaçtı!

Edirne'de şantiyenin bekçi köpeği canice katledildi

26 Haziran 2015 17:12

Edirne’de bir inşaat şantiyesindeki bekçi köpeğine pompalı tüfekle yapılan vahşi saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde Süloğlu ilçesi yolu üzerinde giderken kullandıkları motosikletle inşaat şantiyesinin önünde duran iki kişiden arkadaki, poşete sakladığı pompalı tüfeği çıkarıyor. İnşaat şantiyesindeki bekçi köpeğini hedef alan saldırgan pompalı tüfekle 5 el ateş ediyor ve kovanları toplayarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Vurulan köpek bulunduğu yerde bir süre can çekiştikten sonra öldü.

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Edirne'de bekçi köpeğine vahşi saldırı; pompalı tüfekle defalarca vurdu, kovanları toplayıp kaçtı!

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