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Köpek öldüren saldırgan kendini böyle savundu: Vururken oruçluydum!

Edirne'de bir kişi, havlamasından rahatsız olduğu köpeği öldürmüştü

27 Haziran 2015 16:38

Edirne'de bir inşaat şantiyesindeki köpeği vuran saldırgan,  ''Bu köpek beni ısırdı, şu anda yaralıyım. Beni ısırdıktan sonra oğluma yöneldi parçalayacaktı. Canıma kast etti, öfkeme yenik düştüm. Onu vurduğumda oruçluydum” dedi.

Edirne'de bir kişi, pompalı tüfekle bir inşaatının şantiyesindeki bekçi köpeğini acımasızca vurarak öldürdü. Yere saçılan boş fişekleri toplayan saldırgan daha sonra hiçbir şey olmamış gibi geldiği motosiklete binerek uzaklaştı. Bu anlar şantiyenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, görüntülerin internette paylaşılması üzerine olay, hayvan severlerin büyük tepkisine neden oldu.

Yakalanan saldırgan ''Bu köpek beni ısırdı, şu anda yaralıyım. Beni ısırdıktan sonra oğluma yöneldi parçalayacaktı. Canıma kast etti, öfkeme yenik düştüm. Onu vurduğumda oruçluydum. Bu mübarek Ramazan gününde beni iki türlü günaha soktu. Benimde hayvanlarım var, pişmanım elbette. Günah sahibi oldum'' dedi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Yüksel K. evine dönerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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