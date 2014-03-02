TÜBİTAK'tan dinlenmeyen telefon yapana 5 milyon lira destek

Kriptolu telefonların dinlenmesiyle ilgili soruşturmanın merkezi haline gelen TÜBİTAK, ulusal kripto algoritmalarının kullanılacağı, kritik bilgilerin yayılmasını engelleyen TEMPEST (elektromanyetik darbe sızıntı standartı) kriterlerine uygun “akıllı mobil cihaz geliştirenlere” 5 milyon liraya kadar destek verecek.

Güvenli ve akıllı

Erdinç Çelikkan'ın hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Devletin kriptolu telefonlarını dinliyorlar” dediği TÜBİTAK, başta üniversiteler olmak üzere ilgili kurumlara dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Kurum, 1511 Öncelikli Alanların Desteklenmesi Çağrı Programı kapsamında “Akıllı Mobil İletişim Cihazlarının Geliştirilmesi” için araştırmacıların çalışma yapmalarını istedi. İlgili birimlere bilgi verilen projeyle, ulusal bilgi birikimine katkı sağlayacak, yerli teknolojilerin oluşmasına imkan tanıyacak ve güvenli iletişime yönelik akıllı mobil cihazların geliştirilmesi hedefleniyor. Yapılan duyuruda, Türkiye’de geliştirilen akıllı cihaz terminallerinin uluslararası pazara hitap edecek düzeyde tasarlanmasının hedeflendiği de belirtildi.