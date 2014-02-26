Dinleme listesinde bir Alman



Heinrich Böll Vakfı Türkiye temsilcisi Ulrike Dufner, AFP haber ajansına "konuyla ilgili olarak hukuk yoluna başvuracaklarını" belirtti. Dufner dinlenmesiyle ilgili hâkim kararı olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

Son dönem Türkiye'de hükümete yakınlığıyla bilinen bazı gazeteler, iki İstanbul savcısının binlerce kişiyi dinlettiklerine yer vermişti. İstanbul Başsavcılığı da 2 bin 280 kişinin dinlendiğini açıklamıştı. Ulrike Dufner'in cep telefonu numarası da kamuoyuna yansıyan, binlerce kişinin isim ve telefon numaralarının yer aldığı listede bulunuyor.

Hükümet telefon dinlemelerinden Fethullah Gülen hareketine bağlı bir grubu sorumlu tutuyor ve bu kişilerin yasadışı dinleme faaliyetinde bulunarak hükümeti devirmeye çalıştığını öne sürüyor. Ulrike Dufner'in dinlenmesinin de yine Gülen hareketine yakın savcılar tarafından yaptırıldığı ileri sürülüyor. Suçlanan savcılar, iddiaları geri çevirerek sadece bir terör örgütüne bağlı yürütülen soruşturma kapsamında sınırlı sayıda kişinin dinlendiğini açıklamıştı.

Heinrich Böll Vakfı, Alman Yeşiller partisine yakınlığıyla biliniyor. Partinin eski eşbaşkanı Claudia Roth, Gezi olayları sırasında Taksim Meydanı'na gitmiş ve polisin göstericilere müdahalesini sert sözlerle eleştirmişti.