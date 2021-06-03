T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pala: Nüfusumuzun ancak yüzde 15'i iki doz aşılanabilmişken, üçüncü doz tartışması için erken

03 Haziran 2021 15:08

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala,  "Nüfusumuzun ancak %15'i 2doz aşılanabilmişken, 3.doz tartışması için erken." değerlendirmesini yaptı. 

Pala Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üçüncü doza gerek olup olmadığına (gerekirse) ne zaman uygulanacağına Monica Gandhi'nin de dediği gibi aşıdan kazanç sağlayan şirketlerin CEO'ları değil, bu konuda çalışan bilim insanları karar vermelidir." ifadesini kullandı. 

TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 doz aşı olduğunu söyledi. Erdoğan, "3 aşımı oldum ama bir de o 3 aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı da attım. Hamdolsun 2 bin 160'ı yakaladım" dedi. 

TIKLAYIN | Erdoğan: 3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da attım, hamdolsun 2 bin 160'ı yakaladım

 

 

Türk Tabipleri BirliğiCovid-19İzleme Kurulu ÜyesiUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim ÜyesiProf. Dr. Kayıhan Palaiki dozKoronavirüsaşıüçüncü doz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24