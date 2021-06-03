TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pala: Nüfusumuzun ancak yüzde 15'i iki doz aşılanabilmişken, üçüncü doz tartışması için erken

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Nüfusumuzun ancak %15'i 2doz aşılanabilmişken, 3.doz tartışması için erken." değerlendirmesini yaptı.
Pala Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üçüncü doza gerek olup olmadığına (gerekirse) ne zaman uygulanacağına Monica Gandhi'nin de dediği gibi aşıdan kazanç sağlayan şirketlerin CEO'ları değil, bu konuda çalışan bilim insanları karar vermelidir." ifadesini kullandı.