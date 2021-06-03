TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pala: Nüfusumuzun ancak yüzde 15'i iki doz aşılanabilmişken, üçüncü doz tartışması için erken

TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 doz aşı olduğunu söyledi. Erdoğan, "3 aşımı oldum ama bir de o 3 aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı da attım. Hamdolsun 2 bin 160'ı yakaladım" dedi. TIKLAYIN | Erdoğan: 3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da attım, hamdolsun 2 bin 160'ı yakaladım