Erdoğan: 3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da attım, hamdolsun 2 bin 160'ı yakaladım

TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 doz aşı olduğunu söyledi. Erdoğan, "3 aşımı oldum ama bir de o 3 aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı da attım. Hamdolsun 2 bin 160'ı yakaladım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Maske-mesafe-hijyen bu üç başlık söz konusu. Bu üç başlıkta da sosyal mesafe ve maske önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman maskeden de kaçabilmek, kurtulmak mümkün olur.

"Bu da tabi 1,5 metre idi, buna dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklamayı yapacak.

"3 aşımı oldum ama bir de o 3 aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı da attım. Hamdolsun 2 bin 160'ı yakaladım."