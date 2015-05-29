TSK'dan Yenikapı'daki törene 'Fetih Birliği'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her yıl 29 Mayıs’ta yapılan ancak bu yıl 30 Mayıs’a alınan fetih kutlamalarına TSK’dan aktif katılım istedi. Bunun üzerine TSK, Fetih kutlamasına 84 kişilik Mehteran Takımı’nın yanı sıra İstanbul’daki 1’inci Ordu bünyesinde görevli personelden birlik oluşturdu ve ‘Fetih Birliği’ adını verdi. TSK, kutlamalara bu birlikle katılmayı kararlaştırdı. ‘Fetih Birliği’ 478 kişiden oluşacak. Böylece TSK, kutlamalara 84’ü Mehteran Takımı, 478’i de ‘Fetih Birliği’nden olmak üzere 562 kişiyle katılmış olacak. Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, Mehteran Takımı’nın arkasında yürüyecek olan Fetih Birliği’nin kıyafeti ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıyor. Birlikte yer alacak askeri personel Osmanlı Ordusu içinde yer alan değişik birlikleri temsil eden 14 ayrı kıyafet giyecek. Böylece Fetih dönemindeki Osmanlı Ordusu’nun tüm sınıfları geçit töreninde temsil edilecek.

Gelecek yıl belirsiz

Askeri kaynaklar, TSK Mehteran Takımı’nın geçmişteki tüm kutlamalara katıldığını belirterek, bu yıl ilk kez Fetih Birliği’nin de törenlerde yer alacağını söylediler. Fetih Birliği’nin önümüzdeki yıllarda da törenlerde yer alıp almayacağı ise netleşmedi. İstanbul Valiliği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Yenikapı’da ortaklaşa düzenleyeceği kutlamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Başbakan Ahmet Davutoğlu da katılacak. Geçen yıl Soma’da 301 madencinin öldüğü facia nedeniyle birçok etkinlikle birlikte Fetih kutlamaları da iptal edilmişti.

2011 yılındaki Fetih törenlerine ise hükümeti temsilen kimse katılmazken, dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş törenlere katılmıştı.

Servislerle öğrenci taşınacak

30 Mayıs’taki Fetih Şöleni’ne İstanbullu öğrenciler de çağrıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıda, şölene lise ve dengi okullardan öğrenci katılımı için okullarda duyuru yapılması istendi. İstanbul Valiliği Protokol Şube Müdürlüğü emriyle gönderilen yazıda, Yenikapı’da saat 17.30’da yapılacak törene öğrencilerin taşınması için araç tahsis edileceği de bildirildi. Hürriyet’e konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, etkinliğin sadece duyurusunu yaptıklarını, katılımın zorunlu olmadığını belirtti. Ancak bazı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullara gönderdikleri yazıda sayı belirterek öğrenci istedi. Kâğıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısında “İsimleri geçen okullardan belirtilen sayıda öğretmen ve öğrenci görevlendirilerek, törene öğrenci gönderecek okulların araç temini için 28 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 10.00’a kadar fetih562@gmail.com adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi. Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de okullara yolladığı yazıda150 öğrencinin katılımının sağlanmasını istedi.