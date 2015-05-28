MEB'den okullara 'Fetih Şöleni'ne öğrenci gönderin' talimatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılacağı 30 Mayıs’taki Fetih Şöleni’ne İstanbullu öğrenciler de çağrıldı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla yapılan çağrıda, bazı ilçe milli eğitim müdürleri katılımın yüksek olması için belli sayıda öğrenci istedi, hatta servis bile verildi.

Esra Ülkar’ın Hürriyet’te yer alan haberne göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderdiği yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı İstanbul’un fethinin 562’nci yılı nedeniyle düzenlenen ‘Fetih Şöleni’ programına lise ve dengi okullardan öğrenci katılımı için okullarda duyuru yapılması istendi. İstanbul Valiliği Protokol Şube Müdürlüğü emriyle gönderilen yazıda, Yenikapı miting alanında saat 17.30’da yapılacak törene öğrencilerin taşınması için araç tahsis edileceği de bildirildi. Bazı ilçelerde ise ‘Fetih Şöleni’ne katılan öğrencilerin pazartesi günü izinli sayılacağı iddia edildi.

Konuya ilişkin Hürriyet’e konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, etkinliğin sadece duyurusunu yaptıklarını, katılımın zorunlu olmadığını belirtti. Yıldız şunları söyledi:

“İstanbul’un fethiyle ilgili Valiliğimiz ve büyükşehir belediyemizin düzenlediği bir faaliyet, yazıyı o yüzden gönderdik. Fetih ile ilgili bir şölenin okullarımızda duyurusunu yapıyoruz. Öğrenciler duysunlar, böyle bir şölenden haberleri olsun, isteyenler katılsınlar diye. Zorunlu olmadığı için velilerden muvafakatname almıyoruz. Mecbur tutuğumuz faaliyetle ilgili velilerden ayrıca bir onay alınıyor ama burada mecbur tutmuyoruz. Sadece duyurusunu yapıyoruz. İstanbul’un fethiyle ilgili, coşkulu 562 tane mehteranın oluşturduğu muhteşem bir gösteri olacak.”

Ancak bazı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullara gönderdikleri yazıda sayı belirterek öğrenci istedi. Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün lise müdürlüklerine gönderdiği yazıda “Fetih Şöleni programına katılmak üzere ekli listede isimleri geçen okullardan belirtilen sayıda öğretmen ve öğrenci görevlendirilerek, törene öğrenci gönderecek okulların araç temini için 20 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 10.00’a kadar fetih562@gmail.com adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısında ise, “Söz konusu şölene İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından araç temini yapılacak olup okulunuzdan 150 öğrencinin katılımının sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim” denilerek, “Öğrenciler saat 15.00’te okul bahçesinde hazır bulundurulacak” şeklinde bir ifade yer aldı.

‘Bizimki sadece bir duyuru’

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazdığı yazıda yer alan “Belirtilen sayıda öğretmen ve öğrenci görevlendirilerek” ifadesi için ise “İlçeler, okullar böyle bir karar alabilirler. Kendileri böyle bir görev verebilir, ilçe olarak, okul olarak ‘böyle katılalım’ diyebilirler. Bunlar biz duyuru yaptıktan sonra alınan kararlar. Bizimki sadece bir duyuru” açıklamasında bulundu.

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Kurt ise katılımın öğrencilerin isteğine bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Üst birimden yani İl Milli Eğitim’den gelen yazıyı okullara duyurduk. Gelen yazı doğrultusunda işlem yapılıyor. Bu bir ‘Fetih Şöleni’. Öğrencilerimizin orada olmasını istiyoruz. Veliler izin verirse öğrencileri programa gönderilecek. Öğretmenler ise gitmek istiyorlarsa katılacak.”

Araç da verilecek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul’un Fethi’nin 562. Kutlama Programı kapsamında 30 Mayıs 2015 tarihinde Yenikapı miting alanında saat 17.30’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı İstanbul’un fethinin 562. yılı ‘Fetih Şöleni’ programı düzenlenecektir. İlçeniz tarafından gerekli katılımın sağlanması için duyuru yapılması, lise ve dengi okullardan öğrenci katılımı yapacak okulların en geç 28 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 10.00’a ekli tablonun doldurularak araç temini için fetih562@gmail.com adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.”