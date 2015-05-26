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'Gül daveti reddetti, Erdoğan ve Davutoğlu'nun İstanbul'da katılacağı 'Fetih Mitingi'ne gitmiyor!'

Gül'ün yakın çevresine, ‘Cumhurbaşkanlığını devrettikten sonra ne bir siyasi toplantıya, ne bir mitinge katıldım. Tutumumu devam ettiriyorum’ dediği belirtiliyor

26 Mayıs 2015 18:42

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla 30 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak 'Fetih mitingi'ne katılmayacağı, bu kararını da daveti yapanlara ilettiği öğrenildi.

Radikal yazarı Murat Yetkin’in haberine göre, yakın çevresinden alınan bilgiye göre Gül bu konudaki sorulara şu cevabı verdi:

· “Mevcut koşullarda aktif siyasette olmama kararımı daha önce açıklamıştım. Bu kararımdan geri dönmüş değilim; şu aşamada aktif siyasette olmayacağım. 

· “Cumhurbaşkanlığını devrettikten sonra ne bir siyasi toplantıya, ne bir mitinge katıldım. Bu tutumumu devam ettiriyorum.

· “Bu bir tepki tutumu değildir; onlar benim arkadaşlarım, bu partinin kurucusuyum, başarılarını isterim, ama 30 Mayıs’taki mitinge katılmama kararımı daveti yapanlara bildirdim.”

İstanbul’un 562’inci fetih yıldönümü olan 29 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Her yıl özel programla kutlanan yıldönümü bu yıl AKP tarafından 7 Haziran seçimleri öncesinde daha geniş katılım sağlamak için bir gün sonraya, 30 Mayıs’a, Yenikapı miting alanına alındı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü köşesinde, AKP’li bir kaynağına dayanarak Gül’ün 30 Mayıs’ta mitinge katılarak Erdoğan ve Bülent Arınç ile birlikte AKP’nin üç temel kurucusu olarak birlikte “otobüsün üzerinde” görülebileceğini yazmış, “Gül Yenikapı’ya gidecek mi?” diye sorumuştu.

AKP yetkilileri daha önce Erdoğan’ın bu mitinge katılımının seçimde taraf tuttuğu anlamına gelmeyeceğini, çünkü mitingin Fetih amaçlı yapıldığını söylemişlerdi.

 

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