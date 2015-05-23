Bahçeli: Abdullah Gül'e haksızlık yapıldı, Ankara'da hırsız var!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün meleketi olan Kayseri'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Gül'ü savundu. Kayserililere "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yapılan haksızlığı fark ediniz" diyen Bahçeli, Gül'ün Recep Tayyip Erdoğan tarafından mağdur edildiği mesajını verdi. "Ankara'da hırsız vardır" görüşünü dile getiren Bahçeli, "Gül, Cumhurbaşkanlığı makamının ağırlığını taşımayı bilmiştir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli Kayseri'de konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

-Sevgili Kayserililer, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yapılan haksızlığı fark ediniz. Abdullah Gül, şeklen de olsa siyasi tarafsızlığını korumak için azami çaba göstermiştir. Elbette çok kez eleştirdik fakat sayın Gül, cumhurbaşkanlığı makamının ağırlığını taşımayı bilmiştir. Sayın Gül'e yapılan haksızlığı da fark ediniz.

-Ankara'da hırsız vardır. Sizin cebinizden çıkan paralarla saraylar yapıldı. Sizin cebinizden çıkan paralarla alınan uçan saray birilerine dünya turu attırıyor. Bakanlar 700 bin dolarlık saat takerken hayasızca paralel bahaneleri dile getiriliyor.